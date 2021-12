Jana Duggar accusée de mettre en danger le bien-être d’un enfant

Jana Duggar a été accusée d’avoir engendré le bien-être d’un enfant, selon des documents judiciaires obtenus par Tribune Occitanie.

L’ex-star de la télé-réalité, âgée de 31 ans, a plaidé non coupable et sa prochaine date de comparution est prévue pour le 10 janvier, nous a indiqué vendredi un greffier du tribunal de la ville d’Elm Springs, Ark.

Selon la loi de l’Arkansas, l’accusation pourrait être considérée comme un « délit de classe A ou B » et pourrait entraîner une peine de prison, une amende ou les deux pour Duggar.

La nouvelle de l’inculpation de l’ancienne élève de « 19 Kids and Counting » intervient un jour seulement après que son frère, Josh Duggar, a été reconnu coupable d’un chef d’accusation pour réception et possession de matériel pédopornographique.

L’homme de 33 ans risque jusqu’à 20 ans derrière les barreaux et des amendes allant jusqu’à 250 000 dollars pour chaque chef d’accusation.

Au moment de l’arrestation de Josh en avril, le ministère de la Justice a déclaré que l’ancienne star de TLC avait téléchargé du matériel contenant des enfants de moins de 12 ans.

Avant le jugement de cette semaine, Josh avait été accusé d’avoir abusé sexuellement de cinq jeunes filles mineures, dont quatre de ses sœurs, pendant son adolescence.

Les familles Duggar et Dillard dans un portrait de famille de 2014. TLC

« 19 Kids and Counting » – la série de téléréalité de TLC qui a lancé la famille Duggar, notamment les parents Jim Bob et Michelle, et leurs 19 enfants dans la célébrité – a été annulée en 2015 après le premier scandale d’attouchements de Josh.

La chaîne a finalement rebaptisé l’émission, sans Josh, en « Counting On ». Cependant, elle a été annulée plus tôt cette année en raison de l’aversion du public pour les émissions des Duggar en général.

Jim Bob, 56 ans, et Michelle, 55 ans, ont publié une déclaration jeudi après le verdict de culpabilité de Josh, disant aux fans qu’ils « prient » pour leur fils disgracié.

« Aujourd’hui, la grâce de Dieu, à travers l’amour et les prières de tant de personnes, nous a soutenus », ont-ils écrit.

Reconnaissant les victimes de Josh, le couple a ajouté : « Nos cœurs et nos prières vont à tous ceux qui ont été victimes de CSAM. [child sexual abuse material]. »