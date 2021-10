Je suis de retour sur macOS avec le MacBook Air M1 et voici mon expérience.

La première grande surprise que j’ai eue avec le MacBook Air équipé de la puce M1, après l’avoir acheté il y a quelques mois, c’est à quel point il est « silencieux », quelle que soit la tâche que j’exécute. Ce n’est pas la première fois que j’utilise macOS, mais cet ordinateur portable représente mon retour au système d’exploitation de la firme californienne après l’avoir été pendant deux années consécutives avec différentes machines Windows 10.

Vous pourriez également être intéressé par :

Expérience avec le MacBook Air M1



Pour commencer, je dois dire que j’ai acheté le MacBook Air d’entrée de gamme (M1), dont le prix sans promotion pour le marché mexicain -d’où j’écris ces lignes- est de 26 000 pesos. Avec cet argent, il serait possible d’acheter le nouvel iPhone 13 Pro de 128 Go, par exemple ; il ne s’agit donc pas d’un ordinateur portable bon marché.

En contrepartie, l’utilisateur bénéficie d’un écran Retina de 13,3 pouces (résolution de 2 560 x 1 600 pixels), d’une caméra FaceTime HD, d’un Magic Keyboard avec touches rétroéclairées, de Touch ID qui permet tout, du déverrouillage du MacBook Air aux achats dans l’App Store, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Bien que ces spécifications semblent minimes, surtout lorsqu’il existe des options tierces avec 16 Go de RAM et 1 To d’espace, Apple démontre qu’elle sait combiner son logiciel et son matériel de manière magistrale, dans le but de fournir un ordinateur portable puissant.

En termes d’entrées, il n’intègre qu’une prise casque de 3,5 mm et deux ports Thunderbolt qui prennent en charge la charge, DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4 et USB 3.1 deuxième génération. Il est donc à peu près acquis que vous aurez besoin d’un hub USB Type-C pour connecter un moniteur comme deuxième écran, un disque dur externe et même une webcam supplémentaire.

L’une des tendances des ordinateurs portables de dernière génération est d’avoir le moins de connecteurs physiques possible, notamment pour obtenir des designs modernes et fins. Et oui, plus d’une personne peut être heureuse de se connecter à Internet sans fil, de passer des appels vidéo avec la caméra intégrée de sa machine et d’avoir tout son contenu dans le nuage, pour lequel aucun périphérique supplémentaire n’est nécessaire.

Ce n’est pas mon cas. Si je n’ai pas besoin de l’internet filaire, puisque je dispose d’un prolongateur, mon ordinateur de bureau est au moins équipé d’un écran externe, d’un clavier et d’une souris sans fil, et d’un disque dur portable sur lequel je stocke des clips vidéo. Le hub USB Type-C est donc le support qui me permet de relier ces appareils au MacBook Air.

Celui que j’utilise actuellement est un hybride ; il s’agit d’un support pour ordinateur portable UGREEN qui intègre également des ports USB-C (1), USB 3.0 (2) et HDMI (1) compatible 4K, ainsi qu’un lecteur de cartes.

Quand dois-je utiliser uniquement l’ordinateur portable, sans aucun accessoire supplémentaire ? 90 % du temps, je travaille dans une seule pièce, où se trouvent mon bureau et tous les autres équipements dont j’ai besoin pour mon travail professionnel, mais lorsque je dois me déplacer dans un autre espace de la maison ou sortir pour un temps considérable, l’ordinateur dépouille tout pour m’accompagner, ce qui ne devient pas une expérience compliquée. Le clavier et le trackpad Force Touch du MacBook Air sont tous deux confortables, intuitifs et précis, permettant une navigation fluide et une rédaction d’articles plus que satisfaisante.

Avec une essence familière

Il est vrai que macOS Big Sur, le système d’exploitation d’usine du MacBook Air (M1), offre plusieurs nouveautés par rapport au « moteur » de la dernière machine Apple que j’ai utilisée en 2018. Cependant, l’essence qui vous permet de savoir que vous êtes en présence d’un ordinateur portable conçu par la société de Cupertino a été conservée.

Le centre de contrôle, en haut à droite, comporte juste assez de raccourcis pour connecter rapidement des écouteurs sans fil ou faire un miroir de l’écran sur un autre appareil compatible. Ou pour changer de réseau ou activer le mode sombre à l’avance.

Au-delà des aspects esthétiques – qui le seront encore plus avec l’arrivée de macOS Monterey avant la fin de l’année 2021 – et du silence de l’ordinateur fin d’Apple, ce qui ressort vraiment, ce sont les performances dont il fait preuve dans chacune des plateformes qu’il exécute, qu’elles soient destinées à la productivité ou au divertissement.

Même dans le montage vidéo, il ne semble pas souffrir non plus, ou n’a pas souffert lorsque j’ai monté quelques clips personnels à l’aide de l’application DaVinci Resolve disponible gratuitement. Je le mentionne parce qu’avec d’autres ordinateurs fonctionnant sous Windows 10 et dotés de 8 Go de RAM, il est délicat, voire quasi impossible, d’accomplir cette tâche.

Cela dit, si vous recherchez un appareil plus adapté à l’édition de vidéos ou d’images, il vaut mieux se tourner vers la catégorie des MacBook Pro ou un ordinateur de bureau d’Apple lui-même, qui étend de plus en plus son processeur M1.

Un retour réussi ?

J’attendais beaucoup de la dernière version du MacBook Air en date, d’autant plus qu’Apple est connue pour être une entreprise qui a ses racines dans la fabrication de matériel informatique et qui comprend ce que signifie offrir une bonne expérience utilisateur.

Oui, vous pouvez mentionner plus d’un point qui pourrait donner des problèmes plus tard avec cet ordinateur portable, comme le stockage et le petit nombre de ports (encore une fois, l’inclusion d’un hub est presque imminente). Mais il n’y a pas à se plaindre de sa réactivité, qui semble avoir été adaptée aux besoins de celui qui est assis devant son écran, qu’il soit étudiant ou professionnel.

Il n’y a donc aucun regret ici : je reviens à macOS avec un bon goût dans la bouche, avec le sentiment d’avoir un ordinateur portable qui fonctionne bien dans le présent et qui a l’air de » comprendre » comment réagir de manière optimale dans le futur.