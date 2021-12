Jennifer Lopez a été ATTAQUÉE alors qu’elle faisait du shopping à Beverly Hills (PHOTOS)

Le chanteur Jennifer Lopez Jennifer Lopez, 52 ans, a connu une année mouvementée entre les spectacles musicaux et les tournages de films. Ces jours-ci, elle se prépare à se reposer et à passer les fêtes de fin d’année avec les enfants de son compagnon, Emme et Max, Ben Affleck.

Au milieu des préparatifs, Jennifer Lopez est allée faire du shopping à Beverly Hills pour mettre quelques cadeaux sous le sapin de Noël et alors qu’elle était à l’intérieur de la boutique Gucci sur la Cinquième Avenue en train de choisir les cadeaux, elle a été attaquée par un groupe de manifestants de l’organisation de défense des droits des animaux PETA qui ont violemment fait irruption.



JLo faisant du shopping à Beverly Hills. Source : twitter @jlogallery

J’ai remarqué l’attaque, Jennifer Lopez a tenté de se mettre à l’abri à l’intérieur du magasin, mais les manifestants ont frappé la fenêtre avec force et ont crié des attaques contre le chanteur. « Maltraitante d’animaux » est l’une des phrases qui a résonné le plus fort alors qu’ils lui demandaient d' »arrêter de porter de la fourrure animale ».

Ce n’est pas la première fois que l’organisation de défense des droits des animaux PETA s’en prend à l’Union européenne. Jennifer Lopez pour les vêtements qu’elle porte dans ses spectacles. Elle a été critiquée pour avoir porté un drapeau fait de plumes d’oiseaux lors de sa performance au Super Bowl et il y a quelques jours, lorsqu’elle a présenté son chat, on a dit qu’elle l’avait acheté et non adopté.

Finalement, les manifestants ont été évacués par le personnel de sécurité du magasin. Ils avaient tous des caméras vidéo et des téléphones portables à la main pour capturer ce qu’ils achetaient. Jennifer Lopez puis le viraliser sur les réseaux sociaux comme une forme d’escrache.