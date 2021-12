Jennifer Lopez fait un zoom sur ses imperfections faciales sans maquillage.

Le chanteur Jennifer Lopez 52 ans, a passé un beau Noël avec sa famille et a utilisé ses réseaux sociaux, où elle compte plus de 188 followers, pour montrer un fragment de certaines des activités qu’elle a faites avec ses enfants Emme et Max, fruit de sa relation avec le chanteur. Marc Anthony.

« Combien de cousins faut-il pour faire une gaufre ? Joyeux Noël » a écrit Jennifer Lopez sur son fil instagram ainsi qu’une vidéo de ses enfants et d’autres membres de la famille dans la cuisine en train de préparer une friandise à partager avec la famille. Dans le clip, la chanteuse est en pyjama et au naturel.

La vérité est que ce n’est pas la première fois que Jennifer Lopez se montre sans maquillage. Il y a quelques jours, l’actrice s’est montrée sans une goutte de maquillage alors qu’elle faisait la promotion de sa ligne dermocosmétique et a même osé montrer ses imperfections faciales, qui sont communes à de nombreuses femmes.

« C’est moi, je n’ai rien sur moi en ce moment. Pas de maquillage, c’est juste ma peau. J’ai une petite place ici et c’est très bien« , dit-elle. Jennifer Lopez dans le clip où elle a ses produits de soin dans les mains, les cheveux attachés et une robe de chambre en satin dans les tons de beige.

Source : instagram @jlo

Immédiatement, les millions d’adeptes des Jennifer Lopez La publication a été remplie de likes et de milliers de commentaires où l’on loue son talent, sa beauté et son audace pour montrer son visage lavé et donner l’exemple à de nombreuses femmes d’être amicales avec leur visage et avec les traitements à utiliser.