Jeux PS Plus et Xbox Live Gold gratuits en décembre 2021

Décembre est sans aucun doute l’un des mois les plus agréables pour les joueurs. Il y a des sorties étonnantes, du temps pour jouer et même la chance d’obtenir une nouvelle console. Xbox a déjà confirmé les Jeux avec Or de décembre, et bien que la liste ne contienne rien d’extraordinaire, nos yeux se tournent vers la campagne Halo Infinite, qui sera lancée le 8 décembre. Pour l’instant, il convient de noter que le PS Plus de décembre comprendra Mortal Shell, qui arrive deux mois avant la sortie d’Elden Ring ; nous confirmerons les titres dès que PlayStation le fera. En attendant, voici un rappel les jeux gratuits qui sont arrivés sur PS Plus et Xbox Live Gold en novembre 2021..

Jeux PS Plus gratuits novembre 2021

Pour commémorer le cinquième anniversaire du PS VR, PlayStation a inclus trois jeux de réalité virtuelle dans la collection PS Plus de novembre 2021. Les jeux de réalité virtuelle seront disponibles jusqu’au 3 janvier 2022.

Knockout City (PS5, PS4)

Knockout City est un jeu de combat de balle au prisonnier multijoueur en ligne. Vous jouez contre des équipes adverses, en lançant des tirs spectaculaires et en faisant des jeux improbables. Il existe plusieurs options de personnalisation, donc si vous l’aimez, il y a beaucoup de contenu à découvrir.

Vous pourrez le télécharger du mardi 2 novembre au lundi 6 décembre.

First Class Trouble (PS5, PS4)

First Class Trouble est un jeu d’équipe de déduction sociale dans lequel six personnes jouent en ligne à bord d’un luxueux croiseur spatial. Au début de chaque partie, quatre joueurs seront choisis au hasard pour être des résidents tentant de réprimer une insurrection de l’IA en collaborant au centre du vaisseau. Les deux autres joueurs seront des Personoids, qui mentiront, tricheront et feront tout ce qu’il faut pour les arrêter. Le travail d’équipe est la clé de la survie, mais à qui peut-on faire confiance ?

Vous pourrez le télécharger du mardi 2 novembre au lundi 6 décembre.

Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning (PS4)

Si vous êtes un fan de RPG, Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning sera sans aucun doute votre jeu du mois. Bien qu’il s’agisse d’un RPG, c’est aussi un jeu d’action avec un système de combat intense. De plus, il vous emmènera à travers le pays d’Amalur où il y a beaucoup de secrets à découvrir, de la ville animée de Rathier à la vaste région de Dalentarth, en passant par les lugubres donjons des cavernes de Brigand Hall. De plus, Kingdoms of Amalur est l’œuvre de trois maîtres à penser : le scénariste R.A. Salvatore, le dessinateur Todd McFarlane et le concepteur des Elder Scrolls Ken Rolston.

Vous pourrez le télécharger du mardi 2 novembre au lundi 6 décembre.

The Persistence (PS VR)

The Persistence vous met au défi de survivre à bord d’un vaisseau spatial de colonie condamné, dans les profondeurs de l’espace, en l’an 2521. Abandonné, dysfonctionnant et piégé dans la force d’un trou noir, le Persistence est anéanti avec un équipage muté en aberrations hideuses et meurtrières. Imaginez Dead Space, mais en réalité virtuelle.

Vous pourrez le télécharger du mardi 2 novembre au lundi 3 janvier 2022.

The Walking Dead : Saints & Sinners (PS VR)

Affrontez toutes les horreurs que les vivants et les morts ont à offrir dans cette nouvelle aventure en réalité virtuelle dans l’univers de The Walking Dead. Voyagez à travers les ruines d’une Nouvelle-Orléans infestée de marcheurs en combattant, en vous faufilant, en chassant et en survivant chaque jour pour élucider un mystère à travers la ville et ses quartiers emblématiques.

Vous pourrez le télécharger du mardi 2 novembre au lundi 3 janvier 2022.

Until You Fall (PS VR)

Fantaisie et synthwave se rejoignent dans ce jeu de combat d’épées sur PS VR. Devenez de plus en plus fort en combattant dans de superbes environnements au néon et en battant de redoutables monstruosités dotées de pouvoirs magiques dans ce jeu d’exploration de donjons où se balancer et esquiver les épées nécessite de bouger les bras et le corps au rythme de la bande-son synthwave.

Vous pourrez le télécharger du mardi 2 novembre au lundi 3 janvier 2022.

Jeux Xbox Live Gold gratuits en décembre 2021

Les Jeux avec Or de décembre 2021 ne sont pas extraordinaires, donc la vraie excitation pour les joueurs Xbox se trouve dans le Game Pass, qui le 8 décembre lance la campagne Halo Infinite. Il s’agit tout de même des Jeux avec or pour décembre 2021.

The Escapists 2

De la toundra au désert, rejoignez trois de vos amis pour former l’équipe ultime et organiser les évasions les plus folles de certaines des prisons de haute sécurité du monde. Respectez les règles, faites l’appel et suivez des routines strictes, tout en planifiant et en exécutant secrètement votre évasion vers la liberté.

Disponible en téléchargement du 1er au 31 décembre.

Tropico 5 – Penultimate Edition

La pénultième édition comprend les add-ons The Big Cheese et Hostile Takeover. Développez le royaume de votre dynastie depuis le début de la période coloniale jusqu’au-delà du 21e siècle. Construisez votre ville, planifiez vos routes commerciales et utilisez de nouvelles technologies dans le cinquième épisode de la série de construction de villes préférée des fans.

Disponible pour le téléchargement du 16 décembre au 15 janvier 2022.

Les Orques doivent mourir !

En tant que puissant mage de guerre, utilisez toutes sortes d’armes et de pièges à votre disposition pour défendre vingt-quatre forteresses contre une multitude d’ennemis bestiaux. Quelle que soit la façon dont vous vous y prenez, vous vous amuserez à abattre des monstres dévastateurs dans ce jeu d’action-stratégie fantastique.

Disponible en téléchargement du 1er décembre au 15 décembre.

Planète des ombres follement tordue

Explorez des environnements uniques dans le jeu d’action-aventure en 2D, Insanely Twisted Shadow Planet. Dirigez vous vers le centre de la mystérieuse Shadow Planet en résolvant des énigmes complexes et en combattant d’étranges créatures. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver votre monde !

Disponible en téléchargement du 16 décembre au 31 décembre.