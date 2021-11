Joe Biden inaugure l’usine de voitures électriques de GM

Après un investissement de 2,2 milliards de dollars, General Motors a inauguré son usine de voitures électriques tant attendue. Usine ZEROune usine d’assemblage qui sera dédiée à la construction de pick-up et de SUV électriques pour les différentes divisions de General Motors, conçus sur la plateforme de véhicules électriques Ultium. L’usine ZERO a été construite sur les fondations de l’ancienne usine General Motors de Detroit/Hamtramck, située à la frontière entre les deux villes du même nom dans le Michigan.

Le site physique occupé par l’usine ZERO est consacré à la construction d’automobiles depuis 110 ans. Les frères Dodge y ont ouvert leur première usine de construction de véhicules en 1911. La défunte Chrysler Corporation a vendu le site à General Motors en 1980, qui l’a transformé en ce qui était alors une usine de montage moderne ouverte en 1985, qui a assemblé son dernier véhicule conventionnel, une Chevrolet Impala rouge, le 27 février 2020, pour faire place à sa transformation en usine de voitures électriques, qui a coûté un milliard de dollars.

Le président américain Joe Biden, dont le projet de loi sur les infrastructures récemment adopté prévoit 7,5 milliards de dollars pour la construction d’un réseau national de 400 000 bornes de recharge pour voitures électriques, a assisté à l’inauguration de la Factory ZERO. Après avoir conduit la nouvelle usine, il a promis que « les emplois de l’avenir se trouvent ici, dans le Michigan, et non à l’autre bout du monde », en référence aux emplois générés par la construction de véhicules électriques. C’était la deuxième expérience de Biden au volant d’un pick-up électrique, et l’homme qui a déjà conduit plus de pick-up électriques que la plupart des gens sur la planète semblait à l’aise au volant du pick-up Hummer EV.

Mary Barra, présidente-directrice générale de General Motors, a ajouté que « l’expertise de General Motors en matière de fabrication aux États-Unis est essentielle à la réalisation de notre avenir tout électrique. » Lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, l’usine ZERO emploiera plus de 2 200 personnes.

Les premiers véhicules confirmés qui sortiront des chaînes de montage de Factory ZERO seront le pick-up GMC HUMMER EV 2022, le SUV GMC HUMMER EV 2024, le Chevrolet Silverado EV qui sera dévoilé en janvier au Consumer Electronics Show CES 2022 à Las Vegas et le Cruise Origin, un véhicule électrique sans volant ni pédales, destiné aux flottes de covoiturage.

Précédent

Suivant

1 de 4

GMC HUMMER EV 2022 Pickup

SUV GMC HUMMER EV 2024

Chevrolet Silverado EV

Origine de la croisière

Tous les véhicules électriques produits à l’usine ZERO seront construits sur la plate-forme Ultium, dont l’architecture prend en charge divers composants tels que les batteries de type cellule, modulaire ou pack, différentes unités de propulsion et moteurs électriques et l’électronique de puissance intégrée, ce qui donne au constructeur la flexibilité d’apporter des changements stratégiques pour atteindre une efficacité maximale dans la gamme de produits et le processus d’assemblage.

« Pour réaliser notre ambitieuse transition vers les véhicules électriques, la capacité d’assemblage de véhicules électriques de GM en Amérique du Nord atteindra 20 % d’ici à 2025, puis 50 % d’ici à 2030 », a déclaré Gerald Johnson, vice-président exécutif de Global Manufacturing and Sustainability pour General Motors. Il a ajouté que les leçons tirées de l’opération Factory ZERO serviront « de modèle pour les transitions qui auront lieu dans d’autres usines du monde entier dans les années à venir ».

General Motors estime que 80 % du processus d’assemblage d’un véhicule électrique est le même que celui des véhicules conventionnels, ce que le constructeur fait depuis plus d’un siècle, mais les réalités du changement climatique ont imposé de nouvelles solutions à de vieux problèmes, car les anciennes solutions sont totalement inacceptables.

General Motors a réutilisé ou recyclé presque tous les débris issus de la conversion de Detroit/Hamtramck à l’usine ZERO, y compris le béton concassé de l’ancien sol de l’usine, qui a été utilisé pour construire des routes temporaires autour de l’installation. L’eau de pluie est recyclée pour réduire les coûts de rejet et compenser le coût de l’eau potable. Elle est traitée pour être utilisée dans les tours de refroidissement et le système d’extinction des incendies de l’usine.

Le site dispose également d’un parking solaire de 30 kilowatts sur le toit et d’une installation solaire photovoltaïque au sol de 516 kW. Il entretient un habitat sauvage de 16,5 acres qui abrite des papillons monarques, des renards et des dindons, entre autres espèces indigènes de la région.

General Motors affirme que l’usine ZERO jouera un rôle direct dans son engagement à éliminer les émissions de gaz d’échappement des nouveaux véhicules légers d’ici 2035 et à rendre ses produits et ses activités mondiales « neutres en carbone » d’ici 2040.