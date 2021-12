Jose San Miguel Jr. et Rachel Gordillo, mariés à première vue, se séparent.

Encore un qui mord la poussière.

Les stars de « Mariés au premier regard » Jose San Miguel Jr, 35 ans, et Rachel Gordillo, 34 ans, se sont officiellement séparés après s’être mariés dans l’émission de télé-réalité de Lifetime.

Leur séparation signifie que les cinq couples de la saison 13 se sont séparés moins d’un an après le tournage.

« Après mûre réflexion, nous avons décidé qu’il valait mieux prendre des chemins séparés », a confirmé le couple basé au Texas dans une déclaration à People.

« C’est une décision que nous ne prenons pas à la légère, mais après quelques allers-retours et avoir essayé de faire fonctionner ce mariage, nous savons que cette décision sert au mieux notre avenir. »

Ils ont conclu : « Le voyage MAFS nous a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur ce dont nous avons tous deux besoin chez un partenaire. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de ces huit mois et plus. »

Tribune Occitanie a contacté Lifetime pour un commentaire.

Chaque saison de « MAFS » met en scène des inconnus qui sont mis en relation par les experts en relations de l’émission, le pasteur Calvin Robinson, le docteur Pepper Schwartz et le docteur Viviana Coles.

Après s’être dit « oui » lors de leur rencontre du premier jour, ils partent en lune de miel, emménagent ensemble et décident finalement s’ils veulent rester un couple.

Gordillo a récemment partagé une photo d’elle et de son ex avec le pasteur Cal.

« Nous voilà si jeunes, si innocents », a-t-elle écrit sur Instagram.

Pendant ce temps, San Miguel Jr. a partagé un autre cliché du trio, avec la légende suivante : « Alors que la semaine dernière touchait à sa fin, le pasteur Cal a donné quelques conseils judicieux à deux étrangers qui tentent de faire fonctionner leur mariage. Ce n’est pas facile, il faut faire des compromis et travailler dur. Une communication constante et la capacité d’être flexible. Science & ; Art ».