Kaia Gerber est la jumelle de sa mère Cindy Crawford dans un pull à drapeau

La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre.

Cindy Crawford a partagé vendredi sur Instagram une nouvelle image de la récente séance photo de Kaia Gerber pour Elle, dans laquelle sa fille porte un pull au drapeau américain pratiquement identique à celui qu’elle a elle-même porté pour la couverture du magazine en 1994.

« Le bébé a volé mon look ! @elleusa now and then ❤️ #FBF », a légendé le mannequin de 55 ans en montrant Gerber, 20 ans, dans un col ras du cou Ralph Lauren bleu marine, avec un aperçu de son propre cliché Elle pour comparaison.

Gerber a également partagé les deux images sur ses Stories Instagram, et les fans ont afflué dans la section des commentaires du post de Crawford pour couvrir d’amour le duo de sosies.

En 1994, Crawford a fait la couverture de Elle avec un pull drapeau Ralph Lauren presque identique. Elle

« J’ai cru que c’était toi pendant une seconde, Cindy ! !! », a écrit Nigel Barker, photographe de mode et ancien juge de l’émission « America’s Next Top Model », à propos du cliché de la jeune mannequin. « J’ai fait une double prise totale ! !! Magnifique, comme sa maman. »

« Strong & ; GORGEOUS genes ! » a ajouté l’auteur-compositeur et ancienne actrice Linda Thompson.

Kaia Gerber et sa maman Cindy Crawford se sont accordées en noir lors d’un gala en 2019. Getty Images pour A Sense of Home

C’est loin d’être la première fois que le duo mère-fille joue sur leur ressemblance frappante. Les fans de mode ont été surpris lorsqu’ils ont posé ensemble pour la couverture de Vogue Paris en 2016, et pour son 18e anniversaire, Gerber a recréé le look Versace noir sexy et à bretelles de sa mère lors des MTV VMAs de 1992.

Ils coordonnent même occasionnellement leurs tenues sur les médias sociaux et lors de leurs sorties en ville.