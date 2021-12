Kevin Feige explique pourquoi Venom est arrivé dans le Marvel Cinematic Universe.

A Venom : il y aura du carnage (Andy Serkis, 2021), le personnage était dans une sorte de limbes. Son récit semblait soumis à ses aventures particulières, sans référence directe à Spider-Man. Cet adversaire naturel n’était pas sur le radar de la narration de Sony avant le film référencé, quand un coup du sort l’a relié directement au Marvel Cinematic Universe.

Ensuite, ce qui semblait être une possibilité lointaine, de voir Tom Holland et Tom Hardy intégrés dans la même histoire.a commencé à devenir plus concret. Spider-Man et Venom sont maintenant dans le même espace-temps. Marvel, Sony et Disney sont également alignés. C’est ce qu’a fait savoir Kevin Feige, le principal responsable de la production de Marvel.

Feige a expliqué pourquoi l’ajout de Venom n’a pas été fait plus tôt lors d’une interview avec le portail professionnel. Collider. Il y explique que l’idée était à l’étude depuis un certain temps et que l’impact de Tom Hardy dans le rôle de Venom était important pour eux, générant une sorte de synergie entre les deux, comme dans la fiction.

Kevin Feige et l’incorporation de Venom dans le Marvel Cinematic Universe.

Le premier film autonome Venom est sorti en 2018, sous la direction de Ruben Fleischer. Deux ans plus tôt, le Spider-Man de Tom Holland a été ajouté au Marvel Cinematic Universe. Captain America : Civil War (Joe et Anthony Russo, 2016). Cette production initiale n’a pas été à la hauteur des attentes. La seconde n’est pas une mer de critiques favorables, mais une chose est claire : Tom Hardy et le personnage se sont imposés dans le cinéma inspiré des comics.

Ce détail n’est pas mineur et, en substance, c’est ce qui a motivé Kevin Feige et son équipe de production à travailler à une alliance. Il a expliqué à Collider:

« Vous regardez les connotations comiques évidentes entre Venom et Spider-Man et c’est inhérent. Donc au moment où Sony a fait Venoma fonctionné aussi bien qu’il l’a fait et Tom Hardy est devenu aussi emblématique que Venom, La question évidente était donc de savoir comment commencer à les fusionner.‘ ».

En relation avec le saut du personnage dans le Marvel Cinematic Universe dans Venom : il y aura du carnageKevin Feige a fourni quelques détails sur les conversations tenues pendant l’année 2020 :

« Il y a eu beaucoup de coordination entre Sony et Marvel et entre l’équipe à Venom et l’équipe de No Way Home. Nous avons travaillé ensemble sur ce sujet.

Venom n’a pas été confirmé dans Spider-Man : No home. Cependant, il pourrait apparaître dans une scène post-crédit qui lui serait presque exclusivement consacrée. Tout sera plus clair à partir du 16 décembre, date de sortie du film sur Peter Parker (Tom Holland).