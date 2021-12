Kim Kardashian demande à être légalement célibataire de Kanye West.

Comment a-t-elle pu être aussi insensible ?

Kim Kardashian a déposé des documents pour devenir légalement célibataire, un jour après que son mari Kanye West l’ait maladroitement suppliée de « revenir en courant » vers lui.

Selon TMZ, la mère de quatre enfants, âgée de 41 ans, a déposé les documents vendredi après-midi. S’ils sont signés par un juge, les questions de garde des enfants et de propriété seront séparées du statut marital.

Kim – qui a demandé le divorce en février – souhaite également rétablir son nom de jeune fille et abandonner officiellement le nom de famille « West » qu’elle partage actuellement avec Kanye et leurs enfants, North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 3 ans, et Psaume, 2 ans.

Kardashian a fait ce geste peu de temps après que son futur ex-mari ait déclaré publiquement son amour pour elle lors du concert de charité Free Larry Hoover de jeudi soir, en compagnie de son ancien ennemi, Drake.

West a interprété « Runaway » en dédicace à sa femme Kim Kardashian jeudi. ShotbyNYP / BACKGRID

« J’ai besoin que tu reviennes en courant vers moi, plus précisément vers Kimberly », a improvisé l’artiste, désormais connu sous le nom de « Ye », lors de l’interprétation de sa chanson « Runaway ».

La fondatrice de « Skims » ne semble toutefois pas vouloir se réconcilier, puisque Tribune Occitanie a révélé en exclusivité en novembre qu’elle sortait avec un membre du casting du « Saturday Night Live », Pete Davidson.

Kardashian et Pete Davidson ont commencé à sortir ensemble peu de temps après son apparition dans « Saturday Night Live ». Agence MEGA / BACKGRID

Le couple a été aperçu pour la première fois se tenant la main lors d’un tour de manège à Knott’s Scary Farm en Californie du Sud le 29 octobre, peu de temps après son passage au « SNL », où le couple a échangé un baiser pendant un sketch.

« Elle se comporte comme une adolescente », a déclaré une source à Tribune Occitanie à l’époque. « Elle est constamment en train de ricaner. Pete lui a donné l’impression que l’horloge a reculé de 20 ans. Elle semble heureuse. »

Tribune Occitanie a également révélé en exclusivité que West sortait avec le mannequin Vinetria, participant à leur premier événement public ensemble le mois dernier. Il n’est pas clair si les deux sont toujours ensemble étant donné la dernière tentative de réconciliation de West.

Ce n’est pas la première fois que ‘Ye tente de reconquérir la mère de ses enfants, puisqu’il a admis avoir fait des erreurs conjugales lors d’un coup de gueule avant Thanksgiving sur skid row.

Le jour de Thanksgiving, il a partagé une longue prière publique dans laquelle il a déclaré : « Tout ce à quoi je pense chaque jour, c’est à la façon dont je vais réunir ma famille et guérir la douleur que j’ai causée. J’assume la responsabilité de mes actes. »

Il a également partagé une photo du couple s’embrassant dans des moments plus heureux.

Les représentants de Kardashian et West n’ont pas immédiatement répondu à notre demande de commentaire.