Kim Kardashian veut être déclarée légalement célibataire

Si vous avez manifesté une réconciliation entre Kim et Kanye, vous devriez vous asseoir, car les choses ne s’annoncent pas bien en ce qui concerne l’avenir de Kim Kardashian et Kanye West en tant que couple.

Vendredi, Kim a déposé des documents juridiques demandant qu’un juge la déclare légalement célibataire au milieu du divorce en cours entre elle et Kanye, selon TMZ. En gros, cela signifie que Kim aimerait régler la question de son statut marital légal même si d’autres questions liées au divorce (comme la garde des enfants et le partage des biens) sont encore en cours de règlement.

Selon TMZ, Kim a également demandé que son « nom de jeune fille soit rétabli », ce qui signifie qu’elle a officiellement cessé d’être une West.

La démarche juridique de Kim est d’autant plus intéressante qu’elle intervient quelques heures seulement après que Kanye ait fait parler de « Kimberly » sur Twitter en changeant les paroles de son tube « Runaway », en rappant « I need you to run right back, baby, more specifically, Kimberly » lors d’une performance avec Drake au concert de charité Free Larry Hoover à Los Angeles.

Ce n’est pas la première fois que Kanye demande publiquement à Kim de revenir avec lui (une source a même déclaré qu’il avait une « Sainte Trinité » de raisons de vouloir la récupérer). En novembre, il a prononcé un discours sur leur séparation, disant : « Le récit que Dieu veut est de voir que nous pouvons être rachetés dans toutes ces relations. Nous avons fait des erreurs. J’ai fait des erreurs. J’ai fait publiquement des choses qui n’étaient pas acceptables en tant que mari, mais en ce moment même, pour une raison quelconque – je ne savais pas que j’allais me retrouver devant ce micro – mais je suis ici pour changer le récit. »

Pour info, Kim « sait où Kanye a la tête » quand il s’agit de leur mariage, mais « l’ignore », a déclaré une source à People après le concert, ajoutant que Kim a « tourné la page » mais « sait qu’il est difficile pour Kanye de faire face » à ce fait.

« Elle n’est pas surprise qu’il plaide en public pour qu’elle revienne en courant vers lui« , a déclaré la source. « Elle essaie juste d’être respectueuse à ce sujet« .