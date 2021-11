Kindle Paperwhite et Paperwhite Signature Edition : en vente maintenant

Attention aux lecteurs. Après l’avoir annoncé en septembre, Amazon a officiellement lancé la semaine dernière ses nouveaux appareils de lecture électronique : le Kindle Paperwhite de nouvelle génération et le nouveau Kindle Paperwhite Signature Edition.

Et croyez-nous : aucune autre liseuse ne vous offre la polyvalence de ces modèles. Que vous lisiez au soleil, sur la plage ou dans l’obscurité totale en camping, les nouveaux appareils Kindle Paperwhite offrent une expérience plus fluide grâce à un tout nouveau matériel et une interface repensée.

Quatorze ans après l’arrivée du premier Kindle, la dernière génération d’appareils Kindle Paperwhite est dotée d’un écran de 6,8 pouces, d’une autonomie pouvant atteindre 10 semaines, d’une recharge USB-C et d’une lumière chaude réglable, entre autres améliorations premium.

De par leur conception, les nouveaux Kindle Paperwhite et Kindle Paperwhite Signature Edition ont été spécialement créés pour profiter au maximum du plaisir de la lecture. Parmi ses principales caractéristiques, nous pouvons souligner :

Un écran plus grand et plus lumineuxAvec un écran de 6,8 pouces, 300 pixels par pouce (ppi), sans reflets, vos livres ressembleront à du vrai papier, même en plein soleil. Le Kindle Paperwhite a maintenant des rebords plus petits et est 10 % plus lumineux aux réglages maximum.

Durée de vie de la batterie plus longue: Un nouveau port de charge USB-C et jusqu’à 10 semaines d’autonomie vous permettent de profiter de votre livre sans avoir à vous soucier de trouver une prise de courant. Charge de zéro à 100% en 2,5 heures avec un adaptateur de 9W.

Lumière chaudeLe mode lumière chaude et le mode sombre sont tous deux réglables et offrent une grande souplesse de lecture, de sorte que vous pouvez facilement passer de la lecture de jour à la lecture de nuit.

Plus rapide et plus lisseL’écran E Ink de dernière génération offre des performances et une réactivité améliorées de l’appareil, avec une rotation des pages 20 % plus rapide.

Conception mince et légèreNe pesant que 205 g pour le Kindle Paperwhite et 208 g pour l’édition Signature, il est facile à transporter ou à tenir pendant des heures.

Peut contenir des milliers de livresAvec 8 Go de stockage sur le Kindle Paperwhite et 32 Go de stockage sur l’édition Signature, il y a de la place pour des milliers de titres et plus d’espace pour les livres audio, les bandes dessinées, les journaux et les magazines.

Imperméable à l’eauAvec une classification IPX8, vous pouvez emmener le Kindle Paperwhite presque partout où vous voulez lire : il est étanche à la plage, à la piscine ou à la baignoire.

Capteur de lumière auto-adaptatif (Édition Signature uniquement) : ce capteur de lumière ambiante modifie automatiquement la luminosité de l’écran, en fonction de l’éclairage ambiant.

Chargement sans fil (Édition Signature uniquement) : La nouvelle fonction de recharge sans fil offre une grande souplesse et peut être utilisée avec n’importe quel chargeur sans fil Qi compatible.

Le Kindle Paperwhite et le Kindle Signature Edition sont en vente à partir d’aujourd’hui pour 139,99 $ et 189,99 $, respectivement.

