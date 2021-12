La caféine ne vous rend pas seulement plus alerte, elle améliore aussi votre acuité visuelle

La caféine est la drogue légale la plus consommée au monde : que ce soit dans le café, le thé, les boissons énergisantes ou les sodas, de nombreuses personnes consomment chaque jour ce stimulant du système nerveux central.

Notre penchant pour le café ou le thé s’explique en grande partie par les effets de la caféine, qui nous permet de rester alertes et de nous concentrer davantage.

Mais il semble que ce ne soit pas le seul effet de la caféine sur notre cerveau. Elle peut même influencer le fonctionnement de notre sens de la vue, en particulier la façon dont nous réagissons aux objets en mouvement.

Café

Capsule rouge ou bleue

Une étude publiée dans la revue Psychopharmacology, a analysé les effets de la caféine sur notre perception visuelle lorsque l’environnement est dynamique, c’est-à-dire lorsque nous observons des choses en mouvement.

Les recherches menées par un groupe de spécialistes en optométrie de l’Université de Grenade en Espagne et de l’Université de Waterloo au Canada visaient à déterminer si la consommation de caféine améliorait d’une manière ou d’une autre le traitement visuel, notamment en mouvement.

Comme l’a déclaré le Dr Kristine Dalton, l’un des auteurs de l’étude, « le fait de tester l’acuité visuelle dans des conditions dynamiques peut fournir davantage d’informations sur nos performances fonctionnelles dans ces scénarios que les mesures statiques traditionnelles de l’acuité visuelle ».

Pour leur étude, ils ont recruté des volontaires qui consommaient normalement peu de caféine sous quelque forme que ce soit, thé, café, chocolats. En effet, la consommation régulière de ce stimulant peut en diminuer les effets.

Une partie des participants à l’étude a reçu des gélules contenant une dose fixe de caféine, tandis que l’autre partie, le groupe témoin, a reçu des gélules ne contenant pas de caféine, aucun d’entre eux ne sachant s’il consommait de la caféine ou un placebo.

L’objectif était de déterminer si les personnes ayant ingéré de la caféine avaient de meilleures performances dans les tâches visuelles.

Dans l’heure qui a suivi l’ingestion de la capsule appropriée, les volontaires de l’étude ont passé des tests informatisés mesurant leur acuité visuelle dynamique et leur capacité à reconnaître des stimuli en mouvement.

Cyclistes

De la caféine pour avoir meilleure mine

Les résultats de cette étude, qui a été publiée cette année, montrent que les participants qui ont pris de la caféine avant le test ont obtenu de meilleurs résultats aux tests par rapport au groupe témoin.

En d’autres termes, les participants qui ont consommé de la caféine ont réagi plus rapidement et plus précisément lorsqu’ils ont identifié de petits objets en mouvement.

Les chercheurs pensent que c’est parce que la caféine influence notre capacité à prendre des décisions, mais aussi la façon dont nous traitons les stimuli visuels en mouvement.

Cela indique que certaines fonctions, telles que la vitesse de déplacement de nos yeux et la sensibilité au contraste de notre vision, sont influencées par la consommation de caféine.

Même cette acuité visuelle pour percevoir notre environnement dynamique peut avoir un rapport avec la façon dont le café et d’autres aliments caféinés nous font sentir plus alertes.

Le Dr Dalton conclut : « C’est particulièrement vrai pour les tâches quotidiennes essentielles, comme la conduite, le cyclisme et le sport, qui nous obligent à prêter attention à des informations détaillées provenant d’objets en mouvement pour prendre des décisions.

Vous le savez maintenant : le fait que le café vous permette de vous sentir plus connecté au monde n’est pas le fruit de votre imagination.