La Chevrolet Corvette Z06 arrive avec 670 chevaux.

Lorsque la Chevrolet Corvette de huitième génération a fait ses débuts en 2019, dans sa variante de base Stingray, il était difficile de ne pas être époustouflé par ses performances. Au-delà du fait d’être la première Corvette à moteur central, la Stingray a égalé les chiffres d’accélération de la puissante variante ZR1 de la génération précédente. Mieux encore, Chevy avait promis plus à l’époque, et aujourd’hui, elle tient cette promesse avec le lancement de la toute nouvelle Chevrolet. Chevrolet Corvette Z06 2023.

La Bête

Sous le capot moteur en verre se trouve le cœur et l’âme de ce véhicule, le LT6 de Chevrolet, un énorme V8 de 5,5 litres de cylindrée produisant 670 chevaux et 460 lb-pi de couple, qui, selon Chevrolet, est le moteur V8 à aspiration naturelle le plus puissant jamais fabriqué.

Ce V8 à vilebrequin plat et double arbre à cames au-dessus des têtes est entièrement fabriqué en aluminium et tourne à 8 600 tours par minute, car il atteint sa puissance maximale à 8 400 tours et son couple maximal à 6 300 tours/minute. Il n’est pas étonnant que Chevrolet estime, ou plutôt vante, l’accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,6 secondes.

La zone frontale de la Z06 est très similaire à celle de la Stingray, cependant, il y a une paire de prises d’air qui canalisent l’air frais vers un échangeur de chaleur central, l’un des cinq sur le modèle, nécessaire pour refroidir la bête à haut régime. En fait, l’empreinte de la Z06 est plus large de 3,6 pouces que celle de la Stingray pour assurer l’adhérence et la stabilité, mais aussi pour laisser entrer plus d’air par les aérations latérales.

À l’arrière, le design a dû être remodelé pour accueillir les quadruples sorties d’échappement dans le centre inférieur du pare-chocs, sous le badge du véhicule, comme sur les modèles de septième génération, ce qu’ils avaient dit en 2019 n’était pas possible car cela gênait le fonctionnement de la transmission. Nous sommes heureux de voir le problème résolu.

Suspension et aérodynamique

La position plus large a permis à la nouvelle Z06 d’être équipée de roues de 20 pouces à l’avant et de 21 pouces à l’arrière, les plus grandes proportions utilisées sur une Corvette, et il y a sept modèles de roues au choix.

La suspension est spécifique au modèle, mais comme la Stingray, elle est configurable avec une foule d’options, allant des réglages nécessaires à une tenue de route professionnelle sur circuit à une démarche commerciale.

Les freins Brembos à six pistons utilisent des disques de 14,6 pouces sur les roues avant et des disques de 15 pouces à l’arrière. Si l’on choisit les carbocéramiques, la taille du disque passe à 15,7 pouces à l’avant et 15,4 à l’arrière.

La Chevrolet Corvette Z06 2023 est équipée d’un splitter avant de série et d’un aileron arrière de type « lèvre » à bords verticaux. Pour ceux qui ont besoin d’une force descendante importante, Chevrolet propose un pack aérodynamique en fibre de carbone avec un splitter avant plus grand, des plans de plongée dans les angles avant, un énorme aileron plus à l’aise sur la piste qu’au centre commercial.

Chevrolet propose un pack d’options de performance Z07 qui apporte les améliorations du kit aérodynamique en fibre de carbone ainsi que l’excellente suspension à contrôle magnétique de Chevrolet, Michelin Sport Cup 2 R ZP, développée spécifiquement pour la nouvelle Z06, et des roues en fibre de carbone qui réduisent le poids du véhicule de 41 livres.

Le tout est contrôlé à partir d’un cockpit très similaire à celui de la Corvette Stingray, qui comprend son volant carré, mais dans le cas de la Z06, Chevrolet propose un pack d’appliques en fibre de carbone, qui, du moins sur les photos, fonctionne étonnamment bien.

En dehors de l’estimation de l’accélération, Chevrolet a décidé de ne pas partager les chiffres des performances, donc nous ne savons pas quelle est sa vitesse de pointe ou à quelle vitesse elle parcourt le quart de mile. Ce que nous savons, c’est que les premières unités commenceront à arriver chez les concessionnaires à l’été de l’année prochaine. C’est à ce moment-là que Chevy annoncera les prix de la nouvelle méga Corvette.