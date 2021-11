La Chine demande aux influenceurs de ne pas montrer leur richesse sur les réseaux sociaux

Encore sous le choc de la controverse autour de la joueuse de tennis Peng Shuai, réapparue publiquement après plusieurs jours de disparition suite à la dénonciation de l’ancien vice-premier ministre pour abus sexuels, les autorités chinoises ont demandé à ses stars de faire preuve de retenue sur les médias sociaux.

Dans une déclaration, le Bureau du cyberespace de Chine (CAC) a appelé les célébrités à « maintenir l’ordre public et les bonnes manières, à adhérer à l’orientation correcte de l’opinion publique, à promouvoir les valeurs socialistes et à maintenir un mode de vie sain ».

Le gouvernement chinois est connu pour ses politiques de censure et de contrôle gouvernemental à poigne. Dans un effort pour contrôler les informations partagées sur Internet, elle bloque même des services tels que Google, Facebook et Twitter. Au lieu de cela, elle exploite des moteurs de recherche locaux et des réseaux sociaux.

La recommandation du gouvernement chinois intervient après que la joueuse de tennis Peng Shuai a dénoncé sur un réseau social local avoir été abusée sexuellement par l’ancien vice-premier ministre Zhang Gaoli, une accusation qui a valu à la Chine des critiques internationales, ainsi qu’une menace de la Women’s Tennis Association (WTA) d’interdire au pays asiatique de participer à des compétitions internationales.

Parallèlement aux recommandations de la CAC, la China Performing Arts Association a retiré 88 personnes des plateformes de divertissement en continu.

Parmi les personnes censurées par le gouvernement chinois figure Kris Wu, l’une des plus grandes stars de la k-pop en Chine. Le chanteur a été accusé d’abus sexuels par une jeune fille de 19 ans, qui a déclaré avoir été violée par Wu lorsqu’elle était mineure.

Dans un message, l’Association chinoise des arts du spectacle a déclaré que le retrait des 88 personnes des plateformes de streaming visait à « renforcer l’autodiscipline du secteur ».