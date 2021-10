La Chine possède l’ordinateur quantique le plus rapide au monde

in

L’informatique quantique progresse grâce à une nouvelle machine construite en Chine. Son nom est Jiuzhang 2.0 et il est un septillion de fois plus puissant que le superordinateur le plus rapide du monde.

Le Jiuzhang 2.0 est un prototype conçu à l’Université des sciences et technologies de Chine par un groupe de chercheurs. Avec cette machine, 113 photons ont été détectés et, selon le China Daily, elle est capable de résoudre en une milliseconde une opération que l’ordinateur le plus rapide prendrait 30 milliards d’années.

Selon ses créateurs, cet ordinateur quantique pourrait être utilisé pour des tâches trop complexes, même pour les superordinateurs actuels, par exemple en chimie quantique, en théorie des graphes ou en apprentissage automatique.

Cette même équipe de chercheurs est responsable de la première version du Jiuzhang, un autre ordinateur quantique présenté fin 2020 et avec lequel 76 photons ont été détectés. D’après ses chiffres, le Jiuzhang 2.0 est considérablement plus rapide que le prototype original.

« Par rapport au premier Jiuzhang, nous avons considérablement amélioré les performances et l’efficacité de la collecte des sources de lumière quantique. Nous avons ainsi augmenté le nombre de photons détectés et démontré la programmabilité de l’informatique quantique basée sur l’échantillonnage de bosons gaussiens », explique Lu Chaoyang, l’un des scientifiques du projet.

L’échantillonnage des bosons gaussiens est une méthode de simulation algorithmique qui permet de calculer la vitesse d’un ordinateur quantique, comme les deux ordinateurs Jiuzhang qui existent à ce jour.

L’informatique quantique est un domaine en développement constant et ses applications se situent dans des secteurs moins traditionnels pour l’utilisateur commun. Il s’agit notamment de la biomédecine, de la sécurité informatique, du secteur financier et de la recherche scientifique sur les événements de Higgs, qui sont essentiels pour comprendre l’origine de l’univers.