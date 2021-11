La communauté YouTube contre la dissimulation des désapprobations de vidéos

Il y a quelques jours, YouTube a annoncé un changement radical qui permettra de masquer le nombre de dislikes sur une vidéo sur la plateforme. Et ce qui semblait être un changement très bien intentionné de la part de l’entreprise n’a pas été très bien accueilli par la communauté et surtout par les créateurs de contenu.

L’un de ces créateurs est Marquees Brownlee, qui a critiqué la décision de YouTube car il estime qu’elle entraînera des problèmes encore plus graves. Selon M. Brownlee, le nombre de « likes » et de « dislikes » sur une vidéo est un très bon indicateur pour savoir si une vidéo vaut la peine d’être regardée ou non et ainsi éviter de perdre du temps sur un contenu qui ne sert pas son objectif.

En revanche, le fait de masquer le nombre de « j’aime » d’une vidéo ouvre la voie à des réactions négatives des utilisateurs dans la section des commentaires. Selon M. Brownlee, si le rapport entre les « j’aime » et les « j’aime pas » peut être stressant pour certains créateurs, si YouTube se soucie vraiment de la santé mentale des créateurs, il devrait faire quelque chose pour changer ce qui se passe dans les commentaires, car c’est là que se situe le véritable problème.

De son côté, l’un des fondateurs de YouTube a également protesté contre ce changement, mais d’une manière plus curieuse. Jawed Karim a modifié la description de la première vidéo mise en ligne sur la plateforme, qui indique désormais que « lorsque tous les youtubers sont d’accord pour dire que supprimer les dislikes est une mauvaise idée, alors c’est une mauvaise idée ». Essayez à nouveau, YouTube ».

Dans le même temps, la vidéo YouTube pour laquelle la suppression du compteur d’appréciations a été annoncée totalise une quantité impressionnante d’appréciations : 131 300 personnes lui ont donné un avis négatif, tandis que seulement 13 800 lui ont donné un avis positif.

Peut-être qu’une telle réaction à l’annonce est une bonne indication pour YouTube que ce changement n’est pas vraiment une bonne idée.