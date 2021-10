La connexion de votre téléphone à une Xbox One est facile et voici comment procéder.

Comme tous les autres aspects de notre vie, les smartphones sont devenus un élément de plus en plus essentiel de la façon dont nous jouons aux jeux ; nous parlons de la grande variété de titres auxquels vous pouvez jouer sur iOS et Android, mais aussi de la possibilité de les utiliser comme contrôleurs pour nos consoles. Et oui, il est vrai qu’il est plus facile de jouer à des jeux avec une manette Xbox ordinaire, mais connecter votre téléphone à une Xbox One peut vous offrir certains avantages. Regardez-les.

Comment connecter votre téléphone à une Xbox One

Étape 1 : Téléchargez l’application Xbox

Avant de télécharger l’application Xbox pour iOS ou Android, vous devez mettre à jour votre smartphone ou votre tablette avec la dernière version du système d’exploitation correspondant. Les utilisateurs d’iOS doivent disposer de la version 10.3 ou supérieure pour exécuter l’application. Microsoft recommande aux utilisateurs d’Android la version 4.4 ou supérieure. Une fois la mise à jour effectuée, rendez-vous sur iTunes ou sur le Google Play Store, et entrez « Xbox » dans le champ de recherche pour trouver l’application.

Appuyez sur le bouton Installer pour commencer à télécharger l’application sur votre smartphone ou votre tablette, et ouvrez-la une fois qu’elle est installée. Ensuite, connectez-vous à votre compte Xbox lorsque vous y êtes invité.

Étape 2 : Connectez-vous à votre réseau

Pour synchroniser votre Xbox One avec votre téléphone, les deux appareils doivent être en ligne. Pour vérifier votre réseau sur la Xbox One, allez dans le menu Paramètres, puis sélectionnez Réseau et enfin « Paramètres réseau ». Sur votre smartphone, allez dans le menu réseau / wifi sous Préférences ou paramètres système sur votre appareil. Si votre Xbox One n’est pas connectée, sélectionnez Configurer le réseau sans filSélectionnez le réseau souhaité et entrez le mot de passe approprié, si vous y êtes invité. Les deux appareils doivent être à portée de votre réseau pour se connecter.

Certaines fonctions, comme l’utilisation de votre téléphone comme télécommande pour la Xbox One, nécessitent que votre Xbox One et votre téléphone soient connectés sur le même réseau wifi. D’autres, comme la vérification de vos réalisations et de votre flux d’activité, fonctionnent tant que les deux appareils sont connectés à une quelconque connexion Internet.

Étape 3 : Synchronisez votre téléphone avec votre console.

Lorsque vous utilisez l’application Xbox, appuyez sur les trois barres horizontales dans le coin supérieur gauche pour faire apparaître le menu principal. De là, vous pouvez accéder à la plupart des fonctions, mais pour l’instant, tapez simplement sur Console. Après une seconde, l’option Connectez-vous à votre Xbox One en haut de l’écran.

En appuyant dessus, vous devriez obtenir une liste des consoles Xbox disponibles auxquelles vous pouvez vous connecter. En supposant que le vôtre est le seul, appuyez sur l’icône intitulée Xbox-SystemOS – à moins que vous ne l’ayez renommée – puis Allumez. C’est tout. Votre smartphone et votre Xbox sont maintenant des âmes sœurs. Vous devriez maintenant être en mesure d’utiliser votre smartphone comme une manette et un clavier, bien que cette fonctionnalité soit limitée au système d’exploitation Xbox. Actuellement, il n’y a pas d’intégration du second écran.

Étape 4 : Utilisez l’application

La connexion est facile, mais apprendre à utiliser l’application Xbox demande un peu plus de temps, de patience et de compréhension. Une fois de plus, appuyez sur les trois barres horizontales dans le coin supérieur gauche de l’application et le menu s’ouvrira, vous permettant d’afficher votre profil et vos réalisations, ainsi que vos clips et captures d’écran enregistrés. Vous pourrez également accéder au Xbox Store, entre autres choses. En appuyant sur l’icône de votre avatar, vous ferez apparaître votre liste d’amis, tandis que les icônes situées à côté contrôleront les messages et les notifications, respectivement. Une nouvelle icône, représentée par trois avatars, vous permettra de lancer une discussion en déplacement.

Étape 5 : Contrôlez votre Xbox One avec l’application

Nous ne savons pas vraiment pourquoi vous choisiriez de contrôler votre Xbox One avec votre téléphone plutôt qu’avec une manette, mais l’application Xbox le permet. Une fois que vous avez connecté votre Xbox One à votre téléphone, vous verrez un petit symbole de télécommande dans le coin inférieur droit de l’écran de l’application.

Sélectionnez-le et vous accéderez à un écran – essentiellement noir – qui présente les quatre boutons principaux, ainsi que les boutons d’accueil, d’affichage et de menu. Vous pouvez désormais contrôler votre Xbox One en faisant glisser votre doigt sur l’écran et en appuyant sur « A » au centre pour confirmer. L’utiliserez-vous un jour ? Probablement pas, mais c’est une option.