L’image de Stan Lee a été utilisée pour vendre un NFT avec le premier super-héros indien de Marvel, Chakra l’Invincible

Une collection de jetons non fongibles (NFT) appelée « Chakraverse » sera mise en vente le 27 décembre. Il s’agira de 7 000 œuvres d’art basées sur le personnage de Chakra l’Invincible, co-créé par Stan Lee, Sharad Devarajan et Gotham Chopra.

Ce qui est curieux dans cette affaire, ce n’est pas l’incursion du personnage indien dans les monnaies numériques. Au contraire, les promoteurs en ont fait la promotion par le biais du compte Twitter officiel de Stan Lee lui-même. Cette situation a bouleversé ses fans, car ils affirment qu’ils utilisent la figure de l’écrivain emblématique d’origine américaine.

Non content d’utiliser la figure de Stan Lee, les NFT de Chakra sortiront le 27 décembre, un jour avant ce qui aurait été le 99e anniversaire de l’écrivain emblématique.

Chakra l’Invincible s’est fait connaître en 2013 grâce à un film diffusé par Cartoon Network. Le personnage n’est pas l’un des plus populaires parmi les super-héros, mais il a eu une implication importante auprès de différents publics en Asie et au Moyen-Orient.

En fait, après la sortie du premier film d’animation en 2013, il a eu deux suites appelées Chakra : The Rise of Infinitus et Chakra : The Revenge of Magnus Flux, qui sont sorties en 2016 et 2017, respectivement.

NFTs de chakra

Deadline a publié en exclusivité la vente de ces NFT, qui seront disponibles le 27 décembre. À l’époque, ils ont précisé que les jetons provenaient de POW, l’une des propriétés intellectuelles de Stan Lee et Devarajan de Graphic India. Les objets numériques ont été conçus par NFT Orange Comet, en collaboration avec GuardianLink.io et BeyondLife.Club, ont-ils précisé.

« Notre mission avec Chakra était de créer un personnage qui transcende les pays et les cultures, unissant les idées de l’est et de l’ouest en parlant dans le langage primordial de l’imagination humaine. La possibilité d’offrir la propriété numérique du roman graphique et de permettre aux nombreux fans de Stan de partager la propriété de cette nouvelle collection d’art Chakraverse permettra, nous l’espérons, de créer une nouvelle communauté de propriétaires de NFT dans le monde entier », a déclaré Devarajan, cofondateur et PDG de Graphic India, selon Deadline.

« Quand j’étais enfant, l’œuvre de Stan Lee a façonné ma vie et m’a parlé d’une manière qu’aucun autre auteur ou créateur n’a jamais eue, et n’aura probablement jamais. Pouvoir créer un super-héros avec Stan, c’est comme si on me demandait de peindre une toile avec De Vinci ou d’écrire un poème avec Shakespeare ; c’est tout simplement l’une des plus grandes joies de ma vie », a-t-il ajouté.

Plaintes de fans

Le message qui a été publié sur le compte officiel de Stan Lee a été rempli de messages rejetant cette façon d’utiliser la figure de l’écrivain américain.