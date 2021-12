La Formule E dévoile sa voiture Gen3 de nouvelle génération

Alors que les essais de pré-saison débutent à Valence en vue de sa huitième saison, la voiture de nouvelle génération de la Formule E, le Formule E a dévoilé quelques détails de la nouvelle voiture qui sera en piste à partir de la neuvième. Le site Gen3 comme la nouvelle génération de monoplace électrique a été baptisée, arrivera avec des changements majeurs par rapport au modèle actuellement utilisé. Ces changements sont à la fois conceptuels et mécaniques, mais avec un seul objectif en tête : l’efficacité.

Selon les officiels de la Formule E et la FIA, La Gen3 sera la voiture de course la plus efficace au monde. Cela est dû à l’ajout d’un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui ont été portées à l’attention des équipes participant à la catégorie au cours des dernières heures. S’il est vrai que les constructeurs commenceront à prendre livraison des monoplaces au cours du printemps 2022, ils sont déjà en train de rattraper leur retard en matière d’innovations. Il n’existe pas encore de photos officielles de la voiture, mais ce n’est qu’une question de temps avant que le mystère ne prenne fin.

Par rapport aux Gen2 utilisées par la Formule E aujourd’hui, le modèle de nouvelle génération sera la première voiture de formule à ne sera pas équipé de freins hydrauliques arrière. En effet, la Gen3 sera équipée de deux moteurs, un moteur de 350 kW à l’arrière et un moteur de 250 kW à l’avant, ce qui lui donnera une capacité de régénération de 600 kW, soit plus du double de ce que les versions actuelles peuvent offrir. En fait, la division affirme qu’elle va 40 % de l’énergie utilisée pendant la course sera régénérée lors du freinage..

Et avec l’augmentation de la puissance du moteur électrique, qui passe des 250 kW actuels à 350 kW (environ 470 ch), la Formule E atteindra une vitesse de pointe de 320 km/h à partir de la saison 2022/2023. En outre, la catégorie des monoplaces électriques affirme que le rapport poids/puissance de la Gen3 est deux fois plus efficace que celui d’une voiture dotée d’un moteur à combustion interne équivalent.

La Formule E veut donner un coup de pied au tableau avec la Gen3

Les voitures Gen3 de la Formule E n’ont pas encore été présentées au public : Formule E

Comme indiqué précédemment, tous les changements préparés pour 2023 ne concernent pas exclusivement l’aspect mécanique des choses. La Formule E Gen3 sera plus petite et plus légère que la version actuelle. La nouvelle voiture sera plus étroite de 7 centimètres que la Gen2 (1,7 contre 1,77 mètres de large), et plus courte de 16 centimètres (5 contre 5,16 mètres de long). Son poids sera de 780 kilogrammes, conducteur compris, contre 900 kg actuellement.

Compte tenu du fait que la catégorie concourt sur des circuits étroits – principalement des circuits de rue – la réduction de la taille des monoplaces vise à générer plus de batailles et de dépassements, ainsi qu’une vitesse plus élevée.

En outre, il a été annoncé que les pièces en fibre de carbone qui se détachent de la carrosserie pendant les courses seront recyclées. Un système de réutilisation développé par les industries aéronautique et aérospatiale sera mis en œuvre à cette fin, afin de trouver une nouvelle utilité aux pièces en question. Mais ce n’est pas tout, car 26 % de la composition des pneus utilisés seront fabriqués à partir de matériaux durables..

Avec cette nouvelle version de ses monoplaces, la Formule E veut donner un nouveau coup de fouet à la catégorie. Malgré le retrait de grandes équipes officielles comme BMW et Audi pour la huitième saison, et avec la certitude que Mercedes – le champion en titre sous la direction de Nyck De Vries – ne participera pas à la neuvième saison, les ingénieurs ne lésinent pas sur l’innovation. Après tout, de nombreux progrès ont été réalisés au fil des ans pour surmonter les obstacles ; n’oublions pas que, dans les premières saisons, par exemple, les pilotes devaient changer de voiture au milieu d’une course.

Jean Todt, le président de la FIA, déclare que la Gen3 est « une voiture créée à l’intersection de la haute performance, de l’efficacité et de la durabilité ».. La prochaine saison de Formule E, toujours avec la Gen2, débutera en janvier en Arabie Saoudite, et se terminera en août en Corée du Sud.