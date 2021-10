La fortune de Mark Zuckerberg diminue à cause de Facebook

Ces dernières semaines n’ont pas été les meilleures pour Mark Zuckerberg, du moins pas en ce qui concerne ses affaires et sa valeur nette. Selon Business Insider, la fortune du créateur de Facebook a perdu 19 milliards de dollars depuis la mi-septembre.

Ce chiffre a été gonflé par l’effondrement de Facebook le 4 octobre, qui a fait chuter le cours de l’action de la société de 5 % et s’est traduit par une dépréciation de 7 milliards de dollars pour M. Zuckerberg lui-même.

Cela ne veut pas dire que le fondateur de Facebook est aujourd’hui en difficulté financière, car sa fortune est estimée à 120 milliards de dollars et il est la cinquième personne la plus riche du monde.

Mais au-delà de l’argent, Facebook a des problèmes, et pas seulement techniques – qui concernent aussi Instagram et WhatsApp – en raison des déclarations d’une ancienne fonctionnaire nommée Frances Haugen, qui a rendu publique une série de documents remettant en cause le fonctionnement de l’entreprise d’un point de vue éthique.

Selon M. Haugen, Facebook est parfaitement conscient de ce qui génère le plus d’interactions parmi ses utilisateurs, qu’il s’agisse d’une bonne pratique ou non. Par conséquent, l’algorithme de Facebook, mis en œuvre en 2018, a favorisé l’affichage des contenus les plus réactionnaires ou provoquant la haine et la peur chez les utilisateurs.

Ces révélations pourraient devenir un futur casse-tête pour l’entreprise, surtout si les organisations gouvernementales décident d’enquêter davantage ou de mettre en œuvre des réglementations plus strictes sur les médias sociaux en général.