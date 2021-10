La grande panne de 2011 qui a enterré BlackBerry Messenger

in

La panne du 2021 octobre est l’une des plus importantes jamais subies par Facebook : six heures sans ses principaux services, dont ses omniprésentes applications de messagerie WhatsApp et Messenger. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de passer trois jours sans ces outils ?

C’est ce qui s’est passé il y a dix ans. BlackBerry Messenger, le service de messagerie sur le téléphone qui dominait alors le marché mobile, a laissé des millions d’utilisateurs dans le monde entier au secret entre le 10 et le 13 octobre 2011.

Research In Motion (RIM), fabricant canadien de téléphones, a connu son âge d’or à la fin de la première décennie du XXIe siècle. Encouragés par le phénomène Barack Obama – le premier président du monde à en utiliser un – les cadres du monde entier voulaient un de ces téléphones avec un clavier QWERTY intégré.

BlackBerry Messenger, l’une des premières applications de messagerie instantanée au monde, était l’une de ses marques de fabrique. Lancée en 2005, l’application permettait non seulement d’envoyer des messages gratuits à d’autres téléphones de l’entreprise, mais aussi d’échanger des photos, des documents ou des notes vocales. Un symbole de la gestion.

Des manifestations de Londres au black-out

En août 2011, une série d’émeutes et de manifestations de jeunes a balayé Londres, avec notamment de multiples pillages de magasins. BlackBerry Messenger a été accusé de faciliter la coordination et, malgré les multiples demandes des autorités britanniques, la société a résisté à la suspension du service.

La plateforme offrait un moyen de communication rapide, facile, bon marché et, surtout, sécurisé : tous les messages étaient cryptés. Contrairement aux SMS traditionnels – ou même à Twitter ou Facebook – les utilisateurs ne pouvaient pas être localisés. À l’époque, l’application comptait quelque 70 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, selon la société.

Cependant, deux mois après les incidents de Londres, ce qui, pour beaucoup, était le début de la fin pour l’entreprise s’est produit : BlackBerry Messenger, le courrier électronique et l’accès à Internet ont été interrompus pendant trois jours.

La panne a commencé en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, mais s’est ensuite étendue à l’Amérique du Sud pour finalement gagner les États-Unis et le Canada. À la grande frustration des utilisateurs, des millions de messages et d’e-mails sont restés dans les boîtes d’envoi sans être envoyés.

RIM a attribué les problèmes à une « panne de commutateur central » dans l’un de ses centres de données et a admis que le système de sauvegarde « n’a pas fonctionné comme prévu ».

Trois jours seulement après des pannes intermittentes, la société a déclaré que la panne était terminée. Les dirigeants de RIM ont reconnu avoir trahi la confiance des clients et ont offert des applications premium d’une valeur de 100 dollars, en guise de « remerciement pour leur patience ».

Au pire moment

Les blackouts n’étaient pas rares chez BlackBerry, mais celui de 2011 a marqué un avant et un après. L’incident est survenu au pire moment possible. Malgré une base d’utilisateurs mondiale importante, les ventes de la société avaient stagné cette année-là.

De plus, l’entreprise commençait à être menacée par les appareils Android de Google et surtout par Apple : la firme de Cupertino avait lancé quelques semaines plus tôt la quatrième génération d’iPhone et s’apprêtait à sortir le système d’exploitation iOS 5, qui était accompagné d’iMessage, un rival clé de BlackBerry Messenger.

« Pour la première fois, je dis oui… cette nouvelle perturbation affecte RIM plus que par le passé. Ce ne sera pas le clou final dans le cercueil de RIM, mais là où, dans le passé, RIM revenait toujours, cela donnera aux clients une raison de plus de regarder d’autres appareils », écrivait alors Jeff Kagan, un analyste indépendant des télécommunications et des technologies.

Si BlackBerry Messenger a atteint 889 millions d’utilisateurs en 2016, la panne de 2011 est devenue un coup dur pour la firme, qui a continué à céder du terrain aux nouveaux entrants. Avec l’effondrement du fabricant d’appareils, l’application pour Android et iOS a cessé d’avoir un sens : elle a mis fin à ses activités en 2019, bien qu’une version entreprise soit toujours opérationnelle.