La Hyundai Grandeur modernisée est une grande voiture.

Pour un constructeur automobile relativement jeune, Hyundai fait preuve de beaucoup de nostalgie. Au début de l’année, le constructeur coréen a dévoilé une restauration de sa vieille bicorps compacte Pony, modernisée et convertie en véhicule électrique. Aujourd’hui, il nous montre une restauration modifiée similaire de la Grandeur de première génération, sa grande berline des années 1980.

En 1986, lorsque la Grandeur a été introduite sur le marché, Hyundai était le constructeur des personnes au budget limité. Sa gamme se composait presque entièrement de versions de modèles Ford et Mitsubishi. La Grandeur, par exemple, est arrivée en 1986 comme une version de la Mitsubishi Debonair portant le nom de Hyundai, remplaçant la Hyundai Granada, une version de la Ford européenne du même nom.

Aujourd’hui, ces exercices de restauration modernisée sont une manifestation de l’énorme confiance en soi de Hyundai en tant que constructeur automobile. Car ils démontrent qu’après 54 ans de progrès (Hyundai a été fondée en 1967), elle est capable de prendre des modèles de son passé ignominieux et d’en faire de séduisantes machines d’avenir.

Après la Pony électrique, la Grandeur est le deuxième concept de Hyundai. Série Héritage Hyundai. Les concepteurs ont conservé la carrosserie rectiligne de la Grandeur 1986, mais ont remplacé les phares et autres optiques par des éléments LED multi-pixels modernes, et la calandre par une unité de conception plus simple, le tout inspiré par les designs rectangulaires qui ont dominé la scène automobile des années 1980. Personne ne prendrait le résultat pour un nouveau modèle, mais il donne d’innombrables raisons de le qualifier d’intéressant et d’attrayant.

Hyundai Grandeur 1986

Contrairement à l’extérieur qui a été simplement modernisé, l’habitacle a été complètement réinventé, sans reprendre les thèmes de design des véhicules de luxe actuels, mais en interprétant les designs des années 1980, avec les matériaux et les couleurs de l’époque.

Les sièges sont recouverts de velours vinotint, un matériau et une couleur que l’on n’avait pas vus dans l’habitacle d’une voiture au cours des 30 dernières années. Les dossiers des sièges avant sont recouverts de cuir, et la voiture a été équipée d’espaces de rangement ingénieux. Le système audio, avec 18 haut-parleurs et deux subwoofers, est commandé par un écran tactile qui affiche des commandes ressemblant à des touches de piano.

Les panneaux de porte ont été garnis de cuir noir, avec des bandes lumineuses ambrées donnant à l’habitacle une lueur chaude et accueillante, et, avec les miroirs infinis à LED multi-pixels du plafond, un effet global rappelant les boîtes de nuit de l’époque.

Le tableau de bord et les commandes ont été équipés d’une série d’écrans pour remplacer le combiné d’instruments et servir d’interface au système d’infodivertissement. Ces écrans semblent étonnamment bien intégrés au design d’origine, peut-être en raison de l’horizontalité prédominante du design, l’une des caractéristiques dominantes de la cabine dans les années 1980.

Hyundai n’a pas donné de détails sur le groupe motopropulseur de la Grandeur restaurée, mais a assuré qu’elle était électrique, ce qui est presque obligatoire lorsqu’il s’agit de véhicules restaurés par leurs propres constructeurs. Mais ce n’est pas important pour un véhicule dont les chances d’être produit sont nulles. Ce qui est intéressant à propos de la série Hyundai Grandeur Heritage, c’est que l’exercice était très engageant, ce qui pourrait indiquer la future voie de conception du constructeur.

Hyundai Grandeur Heritage Series et Hyundai Pony Heritage Series.

Hyundai Grandeur Heritage Series et Hyundai Pony Heritage Series.