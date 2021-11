Dans cet article, nous vous présentons la meilleure configuration pour Call of Duty : Warzone pour les consoles et le PC. Bien sûr, rien n’est figé : utilisez notre guide comme point de départ (un excellent point de départ) et faites les ajustements nécessaires pour arriver aux réglages parfaits pour vous.

Meilleures configurations pour Call of Duty : Warzone

Meilleures configurations de console

Une grande partie des joueurs de Warzone utilisent une console, alors passons en revue les paramètres recommandés pour ces plateformes. Que vous soyez sur Xbox One ou PS4, les menus se ressemblent, alors reproduisez notre suggestion et ajustez en conséquence. De nombreux réglages relèvent du goût personnel.

Utilisez le schéma de contrôle tactique. Cela permet d’intervertir le bouton de mêlée avec le bouton d’accroupissement/de position couchée et vous permet de « lâcher des coups » sur les ennemis, ce qui signifie essentiellement que vous vous penchez tout en tirant pour déstabiliser l’autre joueur. C’est une tactique très efficace, mais si vous devez vous battre plus souvent en mêlée, vous devriez envisager de vous en tenir au réglage par défaut.

Nous vous suggérons également d’utiliser une sensibilité élevée (environ sept), pour vous permettre de viser beaucoup plus rapidement. Si le chiffre de sept est trop élevé pour vous, envisagez de le réduire à cinq. Plus la sensibilité que vous pouvez régler est élevée, plus vous serez en mesure d’aligner un tir et de tourner rapidement.

Enfin, nous vous recommandons vivement d’utiliser la minimap carrée plutôt que circulaire. La raison en est que la carte carrée en montre un peu plus. L’image ci-dessus montre une comparaison. Ce n’est qu’un petit changement, mais quand on est dans la Warzone, chaque petite chose compte.

Contrôleur

Contrôle

Disposition des boutons de présélection : Tactique

Préréglage du design du bâton : Défauts

Inversez le regard vertical : Handicapés

Zone morte : 0,05

Sensibilité du bâton horizontal : Haut 7

Sensibilité du manche vertical : Haut 7

Multiplicateur de sensibilité ADS (zoom arrière) : 0,85

Multiplicateur de sensibilité ADS (zoom élevé) : 0,85

Type de courbe de réponse cible : Dynamique

Vibration du contrôleur : Activé

Armes

Assistance aux objectifs : Standard

Activation du montage de l’arme : ADS + corps

Sortie de mouvement du montage du canon : Activé

Viser le comportement de la vue : Tenir

Comportement de l’équipement : Maintenir

Comportement d’utilisation / de recharge : Jouer / recharger

Interrupteur d’arme à munitions épuisées : Activé

Mouvement

Comportement de glissement : Tapez

Avance automatique : Handicapés

Sprint automatique : Handicapés

Dispositif de centrage de la caméra du véhicule : Activé

Déploiement automatique du parachute : Activé

Général

Contrôleur de jeu

Dispositif d’entrée : Contrôleur

Luminosité : 60,00

Zone sécurisée : Préférence personnelle

Grain du film : 0,00

Informations sur l’outillage : Activé

Accessibilité

Sous-titres : Handicapés

Sélection de la langue : Anglais

Type de store de couleur : Handicapés

Cible daltonienne : N / A

Flou du mouvement global : Handicapés

Flou de mouvement de l’arme : Handicapés

HUD

Forme de mini-carte : Carré

Rotation de la mini-carte : Activé

Texte de l’adresse : Lettres

Filtres de contenu

Chat textuel : Activé

Filtre de blasphème : Activé (préférence personnelle)

Démembrement et sang : Activé

Audio

Volumes

Mixage audio : Boost élevé

Volume principal : 30,00

Volume de la musique : 0,00

Volume de dialogue : 75,00

Volume des effets : 80,00

La musique de Juggernaut : Activé

Effets sonores des marqueurs d’impact : MW

Chat vocal

Chat vocal : Fait taire tout le monde sauf le parti

Seuil d’enregistrement en micro ouvert : 3,16

Volume du chat vocal : 100,00

Volume du microphone : 100,00

Effet de chat vocal : Aucun effet

La meilleure configuration pour le PC

Sur votre ordinateur, vous avez plus d’options que sur la console. Il existe des paramètres permettant de régler la fréquence d’images et la résolution, et même des options nuancées que vous n’avez peut-être pas envisagées. Pour l’essentiel, nous allons passer en revue chacun de ces paramètres ci-dessous. Il existe certains sous-menus que nous ne détaillerons pas, car ils sont laissés aux paramètres par défaut. En dehors de cela, nous allons énumérer nos paramètres recommandés pour tout le reste.

Pour certains paramètres, vous saurez s’ils vous sont utiles ou non. Par exemple, vous pouvez souhaiter que la musique du jeu reste active pendant que vous jouez. Nous trouvons cela distrayant, mais vous pouvez penser différemment. Utilisez ces paramètres recommandés comme guide et ajustez-les à votre convenance.

Vous trouverez ci-dessous notre configuration pour un schéma de contrôle par clavier et souris. La plupart des joueurs sur ordinateur préfèrent utiliser un clavier et une souris pour jouer aux jeux de tir, car cela leur donne plus de précision. Si vous voulez utiliser une manette sur l’ordinateur, vous pouvez utiliser la configuration que nous avons dans la section manettes pour consoles.

Clavier et souris

Souris

Sensibilité de la souris : 10-11

Multiplicateur de sensibilité verticale : 1,00

Multiplicateur de sensibilité du véhicule terrestre : 1,00

Multiplicateur de sensibilité des véhicules aériens : 1,00

Multiplicateur de sensibilité de la tablette : 1,00

Viser vers le bas avec la sensibilité de la souris (ADS) : Relative

Multiplicateur de sensibilité ADS (zoom faible) : 1,00

Multiplicateur de sensibilité ADS (zoom élevé) : 1,00

Temps de transition de la sensibilité ADS : Progressivement

Contrôle du coefficient de distance : 1,35

Regard inversé de la souris : Handicapés

Accélération de la souris : 0,00

Filtrage des souris : 0,00

Lissage de la souris : Handicapés

Mouvement

Comportements

Comportement de glissement : Tapez

Comportement accroupi : Levier

Comportement enclin : Levier

Manteau automatique aéroporté : Handicapés

Comportement de sprint / sprint tactique : Levier

Sprint automatique : Handicapés

Retardement automatique du parachute : Activé

Raccourcis clavier

Les raccourcis clavier dans Warzone sont une question de goût personnel. Vous pouvez lier les touches comme bon vous semble. D’après notre expérience, il est préférable de s’en tenir aux paramètres par défaut : la seule chose que vous pouvez faire est de lier les grenades tactiques à votre souris (si possible), pour vous donner plus de contrôle lorsque vous utilisez des étourdissements, des grenades flash, des fumigènes et d’autres équipements.

Général

Écran

Champ de vision : 110+

Luminosité : 50+

Limites de l’écran d’affichage horizontal (HUD) : 100,00

Limites verticales de l’écran d’affichage frontal (HUD) : 100,00

Omettre le film d’introduction : Handicapés

Info-bulles : Activé

Accessibilité

Sous-titres : Handicapés

Type de daltonien : (Préférence personnelle)

Cible daltonienne : (Préférence personnelle)

HUD

Forme de mini-carte : Carré

Rotation de la mini-carte : Activé

Filtres de contenu

Chat textuel : Handicapés

Filtre de blasphème : (Préférence personnelle)

Démembrement et effets sanglants : (Préférence personnelle)

Télémétrie

Compteur d’images par seconde (FPS) : Activé

Latence du serveur : Activé

Paquet manquant : Activé

Température de l’unité de traitement graphique (CPU) : Handicapés

Temps de l’unité de traitement graphique (CPU) : Handicapés

Afficher le widget de son muet : Activé

Afficher le widget de chat vocal muet : Activé

Graphiques

Moniteur

Mode d’affichage : Plein écran

Moniteur d’affichage : (Préférence personnelle)

Adaptateur de moniteur : (Préférence personnelle)

Taux de rafraîchissement de l’écran : 240

Résolution du rendu (1920 x 1080) : 100

Rapport d’aspect : Automatique

Synchroniser chaque image (V-sync) : Handicapés

Limite de fréquence d’images personnalisée : Personnalisé

Points forts de NVIDIA : Handicapés

Redémarrez l’installation des shaders : (N/A)

Montrer le gamma : 2.2 (sRGB)

Détails et textures

À ce stade, en fonction de ce que vous recherchez, vous pouvez donner la priorité à la résolution ou à la fréquence d’images. Si vous essayez de vous donner la plus grande fenêtre possible sur le jeu, vous voudrez donner la priorité à la fréquence d’images, comme indiqué ci-dessous. Pour ceux qui recherchent un look plus attrayant, allez jusqu’au maximum (si votre plateforme le permet).

Résolution des textures : Normal

Filtre de texture anisotropique : Normal

Qualité des particules : Haut

Impact des balles et aérosols : Activé

Mosaïque : Handicapés

Ombrage et éclairage

Résolution de la carte des ombres : Normal

Ombres de points de cache : Handicapés

Cache-soleil : Handicapés

Illumination des particules : Sous

Traçage de rayon DirectX : Handicapés

Occlusion ambiante : Handicapés

Screen Space Reflection (SSR) : Handicapés

Effets de post-traitement

Anti-aliasing : SMAA 1X (faible fréquence d’images)

Profondeur de champ : Handicapés

Force filmique : 0,00

Flou de mouvement global : Handicapés

Flou de mouvement de l’arme : Handicapés

Grain du film : 0,00

Audio

Volumes

Mixage audio : Boost élevé

Volume principal : 20.00 (préférence personnelle)

Volume de la musique : 0,00

Volume de dialogue : 20.00

Volume des effets : 100,00

La musique de Juggernaut : Activé

Effets sonores des marqueurs d’impact : Mw

Chat vocal

Chat vocal : Fait taire tout le monde sauf le parti

Dispositif de chat vocal : Défauts

Mode d’enregistrement du chat vocal : N/A

Chat vocal (cliquez pour parler) : EN S

Ouvrir le seuil d’enregistrement du microphone : (Préférence personnelle)

Volume du chat vocal : 100,00

Volume du microphone : 100,00

Effet de chat vocal : Aucun effet