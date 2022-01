La NASA déploie avec succès l’écran solaire du télescope Webb, la partie la plus risquée de la mission

Mardi à 16 h 59 UTC, la cinquième et dernière couche de l’écran solaire du télescope spatial Webb a été tendue avec succès, achevant ainsi le déploiement le plus complexe et le plus risqué de toute la mission. Selon la NASA, 75 % des 344 points de défaillance uniques dans le déploiement du télescope sont désormais derrière nous.

Le pare-soleil du télescope spatial James Webb a la taille d’un court de tennis. Ses cinq couches, plus fines qu’un cheveu humain, sont constituées de kapton, un film polyimide qui ne fond pas et ne brûle pas à des températures extrêmement élevées. Il servira de bouclier solaire pour que le télescope fonctionne dos au soleil. Alors que le miroir de Webb sera à -233 °C pour observer l’infrarouge, le radiateur du télescope sera à 85 °C.

Aucune fusée n’étant capable de lancer une charge utile de la taille du Webb déployé, le pare-soleil a dû être plié pour entrer dans le capot d’une Ariane 5 d’Arianespace. Le système de libération et de tension des parasols comprend 139 mécanismes de verrouillage, 70 charnières, huit moteurs, quelque 400 poulies et 90 câbles individuels. C’était la partie la plus délicate du déploiement, mais ça s’est bien passé. Le pare-soleil Webb est entièrement ouvert et sans plis.

Le déploiement du pare-soleil a pris huit jours, entre l’ouverture des deux cadres qui le contenaient et la mise en tension de la cinquième et dernière couche. La tension des couches a commencé avec un jour de retard pour résoudre un problème imprévu avec le panneau solaire du télescope et la température des moteurs du pare-soleil.

Le panneau solaire enregistrait une tension électrique plus faible que prévu, 58,6 volts, ce qui a conduit à évaluer les courbes de production d’électricité de chacun de ses cinq segments et à les ajuster à sa température et à celle de son électronique associée. Avec les nouveaux réglages et après un redémarrage, les contrôleurs de mission ont pu augmenter la tension à 69 volts.

La température des moteurs de tension de l’écran solaire était dans leur plage de fonctionnement, mais les contrôleurs de mission ont préféré modifier l’attitude du télescope par rapport au Soleil afin que moins de lumière les atteigne. De cette façon, ils ont pu les refroidir.

La mise en tension des trois premières couches du pare-soleil a été achevée le 3 janvier à 22h48 UTC, suivie d’une courte pause pour mettre en tension les deux dernières aujourd’hui. « C’était la partie la plus difficile à tester au sol, et c’est donc incroyable que tout se soit si bien passé aujourd’hui », a déclaré James Cooper, qui a supervisé l’écran solaire de Webb pour la NASA depuis le Goddard Space Flight Center.