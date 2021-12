La nouvelle version de WhatsApp vous protégera contre la fraude via l’application.

La dernière bêta de WhatsApp pour iOS cache une nouvelle fonctionnalité qui va sera super utile pour lutter à la fois contre la fraude et le SPAM. Bientôt, lorsqu’une entreprise inconnue enverra un message via WhatsApp Business, le destinataire recevra également un avertissement indiquant que le compte ne fait pas partie de ses contacts.

Deux options vous seront également proposées : bloquer immédiatement l’expéditeur du message – au cas où vous ne souhaiteriez pas recevoir d’autres informations le concernant – ou, si vous le souhaitez, l’ajouter à la liste de contacts.

Pourquoi est-ce important ? Tout d’abord, sera utile pour prévenir la fraude via l’application de messagerie. Si une personne qui ne figure pas dans votre liste de contacts vous envoie un message WhatsApp, en haut de la conversation, vous ne verrez pas son nom, mais son numéro de téléphone.

Cependant, cela ne se produit pas lorsque la personne qui initie la discussion utilise WhatsApp Business. Dans ce cas, c’est le nom du magasin qui apparaît, et non son numéro de téléphone. Même si vous n’avez pas ce magasin dans votre liste de contacts. Par conséquent, il serait relativement facile de se faire passer pour une entreprise et parler à vos clients pour les mener à une sorte de fraude.

WhatsApp avertit désormais des messages provenant de commerçants inconnus

Avec ce nouvel avertissement, les clients seront informés que le numéro d’où ils sont appelés est le suivant ne correspond pas au numéro qu’ils ont dans leur liste de contacts.ce qui a éveillé les soupçons.

D’un autre côté, Cette fonctionnalité de WhatsApp Business est également utile pour lutter contre le SPAM.Il fournit au client un bouton rapide pour bloquer les messages non désirés.

Le nouvel avertissement est actuellement disponible dans la version beta de WhatsApp pour iOS, selon WABetaInfo. Il faudra attendre quelques semaines pour que cela soit mis en œuvre dans la version finale de l’application, ainsi que pour son arrivée sur d’autres plateformes – comme Android ou WhatsApp Web.