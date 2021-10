La pandémie a déclenché des cauchemars apocalyptiques.

Halloween n’est plus qu’à quelques jours de nous, une période où règnent les fantômes, les monstres, les tueurs masqués et tout ce qui peut vous effrayer.

Et bien qu’il s’agisse principalement d’éléments fictifs que nous associons à la peur (probablement à cause des films de ce genre), il existe un élément terrifiant que de nombreuses personnes vivent dans la vie réelle : les cauchemars.

On entend par cauchemar un rêve inquiétant dans lequel on ressent un malaise, une peur ou une anxiété, soit en rêvant d’une chute, d’un accident, d’une mort, d’une trahison, etc., c’est-à-dire de toute situation négative en général.

Cependant, la pandémie de COVID-19 pourrait avoir changé la façon dont nous rêvons en influençant le contenu des cauchemars, selon une étude récente publiée dans le Journal of Sleep Research.

Les chercheurs ont constaté que le stress lié à la pandémie peut augmenter la probabilité de faire des cauchemars autour de thèmes spécifiques associés à la pandémie, comme la séparation d’avec les êtres chers, l’enfermement, ou même des thèmes plus extrêmes comme la guerre et les scénarios apocalyptiques.

L’étude a utilisé les témoignages de 419 adultes américains, qui ont répondu à une enquête en ligne sur le sommeil et leurs expériences autour de COVID-19 entre juin et novembre 2020.

Plusieurs questions ont été posées aux répondants pour savoir dans quelle mesure ils estimaient que la pandémie de COVID-19 avait augmenté leur niveau de stress ou affecté leur sommeil.

On leur a également montré une liste de thèmes et on leur a demandé s’ils avaient fait des cauchemars en rapport avec ces thèmes pendant la pandémie (comme la persécution, la claustrophobie ou la séparation des êtres chers). Les répondants ont également rempli des indicateurs d’anxiété, de dépression et le questionnaire Mannheim Dream.

Les résultats ont révélé une augmentation globale du stress et des troubles du sommeil pendant la pandémie : 86 % des répondants ont déclaré avoir subi une augmentation du stress général, 84 % ont ressenti une augmentation du stress lié à la famille et 68 % ont ressenti une augmentation du stress lié à la couverture médiatique de la pandémie.

En ce qui concerne le sommeil, 61 % des personnes interrogées ont déclaré que leur sommeil s’était détérioré pendant la pandémie, 55 % ont dit qu’elles se réveillaient plus fréquemment la nuit et 44 % ont dit qu’elles avaient du mal à s’endormir depuis la quarantaine.

D’autre part, le stress semble influencer le contenu des cauchemars des répondants, différentes sources de stress étant liées à des thèmes de cauchemar spécifiques, comme cela a été réalisé dans l’étude.

Les répondants qui ont manifesté un plus grand stress général lié à la pandémie ont déclaré être plus susceptibles de faire des cauchemars centrés sur l’impuissance, l’anxiété, la guerre, la séparation des êtres chers, le totalitarisme, la maladie et les scénarios apocalyptiques.

Par ailleurs, les personnes ayant déclaré un plus grand stress lié à la pandémie et à la famille se sont révélées plus susceptibles de faire des cauchemars sur tous ces thèmes (sauf la maladie). Cependant, ils étaient également plus susceptibles de faire des rêves d’enfermement, d’oppression, d’échec et de mort.

Kathryn E. R. Kennedy, l’un des auteurs de l’étude, explique pourquoi cela se produit : « Il existe des preuves solides que le sommeil est un moment où l’on donne un sens à nos expériences de la journée, ce qui nous aide à réguler nos émotions. Travailler à domicile, faire face à une perte d’emploi ou à une perte financière et une crise de santé publique peuvent tous se manifester dans les thèmes de nos rêves la nuit ».

Bien que l’étude se soit concentrée sur les Américains, les résultats indiquent que le stress de la pandémie a entraîné des thèmes de cauchemar similaires dans le reste du monde. Selon Kennedy, « bien que l’expérience de la pandémie de COVID-19 ait été unique pour chaque individu aux États-Unis, les troubles du sommeil et les thèmes des cauchemars rapportés dans cette étude sont similaires à ce qui a été observé dans d’autres pays ».

« Cela permet de mieux comprendre les causes des rêves à tonalité négative pendant une crise sanitaire mondiale, ainsi que probablement certaines des réactions de peur les plus courantes, malgré les différences sociopolitiques dans diverses parties du monde », ajoute-t-il.

Cependant, Kennedy et son équipe suggèrent que le climat sociopolitique aux États-Unis pendant cette période, y compris l’élection présidentielle, peut avoir conduit à une incertitude quant à l’avenir, ce qui expliquerait l’augmentation des cauchemars sur des sujets tels que le totalitarisme, la guerre et le sans-abrisme. C’est pourquoi, selon eux, il est difficile de distinguer les cauchemars générés par la pandémie de ceux qui ont été déclenchés par d’autres situations.

Les auteurs ont également expliqué que le fait de passer plus de temps à la maison pendant les périodes de fermeture peut potentiellement altérer le rythme circadien (l’horloge interne du corps qui régule le cycle veille-sommeil).

Selon les chercheurs, l’absence des signaux sociaux et lumineux habituels, combinée au fait que les gens passent plus de temps devant des écrans émettant de la lumière bleue à la maison, peut avoir modifié cette horloge du sommeil.

Enfin, une augmentation des rapports de cauchemars a été observée pendant la pandémie, bien que cela ne soit pas surprenant étant donné les preuves de niveaux de stress élevés dans le monde entier et le lien crucial entre le stress et le sommeil.

« Nous savons que le sommeil est un moment important pour que le cerveau donne du sens aux choses, nous préparant à mieux gérer les situations stressantes. Plus nous donnerons la priorité au sommeil en tant qu’élément clé de la santé globale du corps et de l’esprit, mieux nous serons en mesure de faire face aux répercussions de cette pandémie et à tous les obstacles qui se présenteront à l’avenir », déclare M. Kennedy.

L’un des grands changements que les gens ont connu pendant la quarantaine a été de se débarrasser du réveil le matin et de faire la grasse matinée un peu plus tard, et selon M. Kennedy, cela permet probablement de mieux gérer le stress lié à la pandémie.

« Le sommeil à mouvements oculaires rapides (REM) (le moment où la plupart de ces rêves et cauchemars se produisent) tend à devenir plus intense à mesure que l’on se rapproche du matin. Si l’on dort tard, sans réveil, et que l’on fait donc plus de rêves, on peut y trouver un avantage », explique le chercheur.

Malgré les résultats intéressants obtenus dans le cadre de cette recherche, le co-auteur indique que des études futures seront nécessaires pour explorer plus avant les processus psychologiques qui relient le stress, les cauchemars et les troubles du sommeil.

En outre, elle affirme qu’il est compliqué de savoir dans quelle mesure ces rapports sont exacts en l’absence de données existantes sur ces personnes et sur leur comportement de sommeil/de cauchemar avant la pandémie.

« Des études à plus long terme sur les personnes et leurs rêves tout au long de leur vie – et plus important encore, les périodes de changement majeur – nous aideraient à mieux comprendre comment les rêves et les cauchemars se manifestent en réponse à différentes expériences de vie », conclut Kennedy.