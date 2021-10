La pérovskite : le matériau des téléphones incassables

in

Une équipe de scientifiques a mis au point un nouveau matériau combinant du verre et des nanocristaux qui pourrait permettre de créer des écrans de téléphone portable beaucoup plus résistants.

Selon les ingénieurs chimistes responsables, cette substance innovante pourrait même être utilisée pour fabriquer des écrans de téléphone qui fonctionneraient comme des panneaux solaires.

Cette technologie repose sur les pérovskites, des cristaux de taille nanométrique qui possèdent un certain nombre de propriétés électriques, ce qui en fait des candidats de choix pour améliorer les LED et les écrans tactiles.

Si les pérovskites ont connu quelques succès commerciaux, leurs propriétés physiques ont rendu difficile leur sortie du laboratoire.

« La stabilité des pérovskites est le défi le plus difficile qui a empêché leur commercialisation », explique le professeur Lianzhou Wang, spécialiste des matériaux à l’université du Queensland et co-auteur d’un article décrivant la recherche, publié dans Science.

Les scientifiques expliquent que ce matériau est supersensible à presque tout : oxygène, eau, gaz, température et lumière.

Les chercheurs ont réussi à surmonter cette sensibilité en trouvant un moyen d’enfermer les pérovskites d’halogénure de plomb dans du verre.

« Nous avons créé un grand nombre de très petits pores, de taille nanométrique, à l’intérieur du verre. Cela fournit un environnement de matériau hôte très agréable pour la pérovskite », expliquent les auteurs.

« Si nous plaçons ces très petits nanocristaux à l’intérieur des pores, non seulement ils se stabiliseront contre tout l’environnement, mais cela rend la pérovskite 100 à 1 000 fois plus efficace. »

Ce matériau est également beaucoup plus durable que le verre normal. « Dès que vous lui appliquez une pression ou une force mécanique, il ne peut plus se détendre, et c’est ce qui entraîne la rupture des liaisons chimiques.

Enfin, outre leurs applications potentielles dans les écrans et les LED, ces verres pourraient être utilisés pour créer des images radiologiques de meilleure qualité et des panneaux solaires plus efficaces.