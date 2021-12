La raison pour laquelle Kim Kardashian et Pete Davidson ont tant de rendez-vous en groupe.

Kim Kardashian pense à son mari séparé lorsqu’elle sort avec son nouveau galant Pete Davidson – mais ce n’est pas comme ça.

Un nouveau rapport dit que Kim et Pete s’en tiennent à des rendez-vous en groupe, pour la plupart, afin que Kanye West ne soit pas pris de jalousie.



« Les sorties en groupe ont pour but de ménager les sentiments de Kanye. Kim ne veut pas faire ce que sa sœur [Kourtney Kardashian] fait avec Travis [Barker]les photos PDA non stop« , a déclaré une source « [Kim] pense que traîner en groupe donne l’impression que c’est plus décontracté. Elle veut empêcher Kanye d’être blessé et dévasté.«

Depuis que Kim a été liée pour la première fois à la star de « SNL« , ils ont été vus avec des amis dans un parc d’attractions, au cinéma avec Scott Disick et d’autres, et à la fête d’anniversaire d’un ami à New York.

Ils ont également traîné avec le rappeur Flavor Flav dans la maison de Kris Jenner.

Pendant tout ce temps, Kanye a supplié Kim de se réconcilier, le faisant même publiquement lors d’un concert à Los Angeles, concert auquel elle a assisté.

« Reviens vers moi… plus précisément vers Kimberly« , a-t-il freestylé à la fin de « Runaway ».

Cependant, quelques jours seulement après son plaidoyer, la star de « Keeping Up With The Kardashians » a demandé à un juge de la déclarer légalement célibataire pendant qu’elle et Ye continuent à régler les questions de garde et de propriété. Cette demande est assez courante dans les divorces très médiatisés. Cela signifie également que Kim est prête à tourner officiellement la page de son troisième mariage.