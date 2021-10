La rédemption de Facebook passe-t-elle par des robots à fibre optique ?

Facebook a traversé des semaines difficiles. Pour commencer, il a été récemment rapporté que Mark Zuckerberg a perdu 19 milliards de dollars à la mi-septembre.

Puis, à la fin du même mois, une enquête intitulée The Facebook Files a été lancée par le Wall Street Journal. Un ancien employé de l’entreprise y révèle que celle-ci est consciente de l’effet négatif de ses services sur la société et qu’elle n’a pas assumé ses responsabilités.

En revanche, lundi dernier, Facebook, Instagram et Whastapp étaient en panne pendant une grande partie de la journée. En plus d’affecter les millions d’utilisateurs du monde entier qui utilisent ces services, le crash a fait chuter le cours de l’action de la société de 5 %, ce qui signifie que Zuckerberg a perdu 7 milliards de dollars supplémentaires.

Aujourd’hui, pour se racheter de tout ce scandale, la société a apparemment montré les nouvelles technologies qu’elle utilise pour aider à mettre plus de gens en ligne. Ils sont déployés dans le monde entier par voie maritime, terrestre et aérienne pour garantir un accès équitable à l’internet à haut débit.

Selon Facebook, la consommation de données par personne augmente de 20 à 30 % chaque année. Pourtant, plus de 3,5 milliards de personnes n’ont toujours pas d’accès à l’internet, et si elles en ont un, il est insuffisant.

C’est pourquoi l’entreprise souhaite apporter une connexion internet fiable au plus grand nombre de personnes possible, peut-être aussi pour équilibrer les problèmes que ses services ont causés.

Quoi qu’il en soit, pour mener à bien sa mission, Facebook Connectivity et ses partenaires travaillent depuis quelques années sur un robot appelé Bombyx, qui peut installer rapidement des câbles de fibre optique sur des lignes électriques de moyenne tension.

Ainsi, le robot peut réduire le temps et le coût du déploiement de l’internet par fibre optique en effectuant le travail par voie aérienne et en évitant de creuser le sol.

Le robot utilise des techniques de déplacement avancées, qui lui permettent d’éviter les obstacles sur les poteaux électriques et de traverser une ligne électrique en quatre minutes seulement. Son mécanisme de stabilisation, quant à lui, lui permet de grimper à la verticale sans problème. En outre, il utilise des cordes tressées en fibre de Kevlar, qui sont plus solides et plus flexibles.

Bien que des progrès aient été réalisés dans la résistance et la taille d’un brin de fibre, ainsi que dans la quantité de données qu’un brin peut transporter, il n’existe toujours pas de solution générale pour réduire les coûts de construction et de déploiement de l’internet par fibre optique. C’est pourquoi Facebook Connectivity s’est penché sur cette question et a développé le robot.

« Depuis que nous avons présenté Bombyx, il est devenu plus léger, plus rapide et plus agile, et nous pensons qu’il pourrait avoir un effet radical sur l’économie du déploiement de la fibre optique dans le monde entier », a déclaré la société dans son annonce.

Une autre technologie incluse dans ce déploiement concerne les câbles qui relient le monde sous la mer. Il s’agit du premier système de câble sous-marin transatlantique de Facebook, qui reliera l’Europe aux États-Unis. Ces câbles modernes sont capables de fournir une capacité internet 200 fois supérieure à celle des câbles transatlantiques des années 2000.

Enfin, l’entreprise a également mentionné une technologie sans fil qui offre un accès à l’internet par voie aérienne à un débit de fibre optique : Terragraph. Selon l’entreprise, cette technologie « a déjà apporté l’internet à haut débit à plus de 6 500 foyers à Anchorage, en Alaska. Et le déploiement a également commencé à Perth, en Australie, l’une des capitales les plus isolées du monde.

Grâce à toutes ces technologies, Facebook Connectivity a fourni l’internet à haut débit à plus de 300 millions de personnes. Toutefois, l’entreprise n’envisage pas de s’arrêter là, car il reste encore plus de la moitié du monde sans internet. Au moins, ce type d’écologisation de Facebook a profité aux habitants des régions les plus reculées du monde.