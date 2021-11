La roche spatiale Kamoʻoalewa pourrait être un morceau de la lune.

Depuis des milliards d’années, les roches spatiales creusent des cratères à la surface de la Lune, qui dispersent des débris. Mais aujourd’hui, des astronomes ont apparemment aperçu pour la première fois les débris d’un de ces anciens crashs spatiaux.

Comme le rapporte Communications Earth & ; Environment dans la revue Nature ce mois-ci, le mystérieux objet que les chercheurs ont pu voir, connu sous le nom de Kamoʻoalewa, semble être un fragment perdu de la Lune.

Kamoʻoalewa, qui a été découvert en 2016, est l’un des cinq quasi-satellites connus de la Terre. Ce sont des roches qui orbitent autour du Soleil, mais qui s’attachent à notre planète au cours de ce processus.

En général, on sait peu de choses sur l’environnement des roches spatiales de la Terre, car ces objets sont très petits et peu lumineux. Par exemple, Kamoʻoalewa, également appelé 2016 HO3, a la taille d’une grande roue et s’éloigne 40 à 100 fois plus de la Terre que de la Lune, car son orbite autour du Soleil entre et sort de la Terre. Cela a laissé les astronomes s’interroger sur la nature de ces corps.

« Un objet en orbite quasi-satellitaire est intéressant car il est très difficile de se placer sur ce type d’orbite ; ce n’est pas le genre d’orbite dans laquelle un objet de la ceinture d’astéroïdes pourrait facilement être piégé », a déclaré Richard Binzel, un scientifique planétaire du MIT qui n’a pas participé à la nouvelle étude.

Binzel dit aussi que le fait d’avoir une orbite presque identique à celle de la Terre fait immédiatement soupçonner qu’un objet comme Kamoʻoalewa est originaire du système Terre-Lune.

Pour observer Kamo’oalewa aux longueurs d’onde visibles et proches de l’infrarouge et évaluer son affinité avec d’autres groupes d’objets géocroiseurs, les chercheurs ont utilisé le Large Binocular Telescope (LBT) et le Lowell Discovery Telescope (LDT), situés respectivement à Safford et Happy Jack, en Arizona.

La lumière à ces longueurs d’onde contient des indices importants sur les minéraux des corps rocheux, ce qui permet de distinguer des objets tels que la Lune, les astéroïdes et les planètes terrestres.

Dans l’observation, Kamoʻoalewa a reflété plus de lumière solaire à des longueurs d’onde plus longues ou plus rouges. Les chercheurs ont constaté que cette configuration de lumière, ou spectre, ne ressemblait à aucun astéroïde géocroiseur connu, mais qu’elle ressemblait à des grains de roche silicatée de la Lune ramenés sur notre planète par les astronautes d’Apollo 14.

Kamoʻoalewa (2016 HO3 sur l’image), a une orbite (ligne blanche) presque identique à celle de la Terre (ligne bleue). L’objet se déplace ainsi autour de la Terre, qui tourne autour du Soleil.

« Pour moi, l’hypothèse principale est qu’il s’agit d’un fragment éjecté de la Lune, à la suite d’un événement de cratérisation », a déclaré Richard Binzel.

Le planétologue de l’Université d’Athabasca au Canada, Martin Connors, qui a participé à la découverte des premiers quasi-satellites connus de la Terre mais n’a pas été impliqué dans les nouvelles recherches, soupçonne également que Kamoʻoalewa soit un ancien fragment de la Lune. Cependant, il a encore quelques doutes : « Il s’agit d’une preuve fondée, mais cela ne signifie pas qu’elle soit correcte », a déclaré le scientifique.

Bien qu’il s’agisse d’une découverte intéressante, des observations plus détaillées sont nécessaires pour confirmer que Kamoʻoalewa est constitué de matériau lunaire.

Selon Daniel Scheeres, planétologue à l’Université du Colorado Boulder qui n’a pas participé aux travaux, pour corroborer cette hypothèse, il faudrait « aller visiter ou rencontrer ce petit quasi-satellite et faire beaucoup d’observations rapprochées. Le mieux serait d’obtenir un échantillon.

Heureusement, c’est exactement ce que l’agence spatiale chinoise a l’intention de faire. Elle a annoncé son intention d’envoyer une sonde à Kamoʻoalewa pour recueillir des roches et les ramener sur Terre plus tard dans la décennie.