La roue du temps sera-t-elle le nouveau Game of Thrones ?

La Roue du temps est une saga de romans écrite par l’auteur américain Robert Jordan, qui a débuté avec le livre L’Œil du monde en 1990. Prévu à l’origine comme une série de six livres, ce récit de fantasy épique s’est étendu sur quatorze volumes, une préquelle et deux livres complémentaires qui se sont vendus à des millions d’exemplaires dans le monde entier.

La Roue du temps est généralement associée par les fans de fantasy à des sagas telles que A Song of Ice and Fire et Geralt of Rivia, deux des sagas les plus connues du genre au cours des dernières décennies.

En fait, ils partagent certaines caractéristiques : ils ont tous commencé à être écrits dans les années 1990, se sont terminés deux décennies plus tard (ou sont en train de le faire) et ont été (ou sont) portés à la télévision sous forme de séries.

Game of Thrones a été la série préférée de nombreux téléspectateurs pendant des années, avec huit saisons entre 2011 et 2018. D’autre part, la série The Witcher a débuté fin 2019 et se poursuivra avec une deuxième saison le 17 décembre 2021.

Mais maintenant, c’est au tour de La Roue du temps de briller. L’adaptation développée par Sony Pictures et Amazon Prime Video arrivera sur la plateforme de streaming le 19 novembre et comprendra huit épisodes qui seront diffusés jusqu’au 24 décembre de cette année.

Avec tout le battage médiatique qui entoure cette nouvelle adaptation, on pense que La Roue du temps pourrait être le nouveau Game of Thrones, et la vérité est que cet univers possède plusieurs éléments marquants qui pourraient le transformer en une série tout aussi réussie.

D’une part, il y a les éléments fantastiques et son histoire captivante. L’univers de The Wheel of Time comprend des héroïnes et des héros, des prophéties sur la fin du monde, une histoire dense et complexe, un regard particulier sur la magie et les régions exotiques.

Il intègre également des personnages similaires à ceux d’autres œuvres populaires de fantasy et de science-fiction. Les trollocs (monstres rappelant les orcs du Seigneur des anneaux) et la civilisation du désert Aiel (ressemblant aux Fremen de Dune) en sont des exemples.

En outre, il existe une puissante organisation de sorcières appelée Aes Sedai, qui détient le monopole de la magie ; le groupe militaire fondamentaliste Children of the Light, qui a juré d’éradiquer tout ce qui est lié à la sorcellerie ; et les dirigeants, qui sont prêts à tout pour rester au pouvoir.

La saga contient également une histoire captivante. Dans le premier livre de la Roue du temps, Moraine, un membre de l’Aes Sedai, emmène quatre jeunes gens d’une petite ville dans un voyage vers la cité de Tar Valon, dans l’espoir de découvrir qui pourrait être le prochain sauveur du monde.

Moraine pense que l’un d’entre eux est peut-être la réincarnation du Dragon, un individu puissant dont la prophétie est de sauver le monde ou de le détruire. Elle s’est donc lancée à sa recherche et l’a formé pour qu’il puisse accomplir sa destinée.

Jusqu’à présent, The Wheel of Time a tout le potentiel pour être une nouvelle série durable à la Game of Thrones. Cependant, il y a un facteur qui distinguera ces séries : l’émancipation des femmes à l’écran.

Dans le genre fantastique, il est courant de voir des œuvres développées à partir d’une perspective masculine. Dans le Seigneur des Anneaux, par exemple, cela se reflète dans le fait que les personnages féminins sont secondaires et que leur but principal est d’être un guide angélique ou quelqu’un à désirer.

Mais ce qui définit le regard masculin au sens plus traditionnel peut être observé dans la série Game of Thrones où, à l’exception de quelques personnages principaux, les femmes sont montrées comme des objets sexuels afin de satisfaire le regard masculin hétérosexuel cisgenre.

Malgré cela, Game of Thrones et La Roue du temps contiennent tous deux des personnages féminins puissants, qui ont bénéficié de moments d’excellence que d’autres séries populaires n’ont pas réussi à atteindre. C’est le cas de personnages féminins tels que Cersei Lannister, Daenerys, Brienne of Tarth et Arya Stark.

Mais dans le cas de The Wheel of Time, comme le rapporte Inverse, la production va encore plus loin dans l’autonomisation des femmes dans la nouvelle série. Dans ce cas, les femmes qui sont déjà fortes dans les livres seront élevées au rang de contreparties des personnages masculins.

Ainsi, des personnages féminins tels que Nynaeve, Moraine et Egwene, ainsi que le monde et les rituels des sorcières Aes Sedai, seront montrés avec un spectacle épique et puissant, afin d’en faire des femmes que les filles peuvent suivre, tout comme les garçons le font avec les héros des mondes fantastiques.

Quoi qu’il en soit, en mai de cette année, il a été annoncé que la production de la deuxième saison de La Roue du temps commencerait. Dès le départ, cette adaptation était destinée à garder les fans rivés à l’écran pendant des années.

Le showrunner et producteur exécutif de The Wheel of Time est Rafe Judkins, qui a été scénariste sur Agents of SHIELD. Il sait donc ce que c’est que de prendre un univers vaste et complexe et de le condenser en quelques saisons.

Judkins et Amazon misent tout sur la nouvelle série. En fait, il s’agit probablement du projet le plus ambitieux de la société, avec 10 millions de dollars investis dans chaque épisode ; le showrunner lui-même a déclaré qu’ils ne lésinaient pas sur les moyens. Ils ont tout pour porter La Roue du temps sur le petit écran de la meilleure façon possible.