La série que vous devez regarder si Succession vous a rendu accro.

Attentes concernant Succession Mais il existe également d’autres histoires fascinantes sur le pouvoir et la famille (dysfonctionnelle) que vous pouvez regarder sur des services de streaming, de l’Apple TV Plus à Netflix.

Que peut-on dire de la production créée par le Britannique Jesse Armstrong (Peep Show) ? L’histoire est centrée sur la famille Roy, multimillionnaire, composée du patriarche Logan et des fils Kendall, Shiv, Roman et Connor, et sur la tentative de chacun de ces derniers d’être choisi pour succéder à leur père. Mais c’est alors que surgissent leur besoin d’être entendus au-delà des ordres et leur désir d’être pris en compte par un père qui impose le respect, mais qui suscite en même temps la haine la plus profonde.

Série que vous devez regarder si vous avez aimé Succession

Billions

En quoi est-ce similaire ? Dans la lutte pour le pouvoir entre deux camps bien définis, dans le cas de Billions, un procureur américain et des escrocs millionnaires.

De quoi s’agit-il ? La série, dont la sixième saison débutera en janvier 2022, met en vedette Paul Giamatti et Damian Lewis. Cependant, ce dernier fera une pause dans le nouveau volet après avoir souffert de la perte de sa femme, l’actrice Helen McCrory (Peaky Blinders). Le synopsis officiel de la prochaine saison indique que Rhoades (Giamatti) doit développer une nouvelle stratégie, plus affûtée et plus sophistiquée, tandis que la partie adverse devra trouver de nouvelles alliances pour survivre.

Bloodline

A quoi cela ressemble-t-il ? En effet, chaque membre de la famille Rayburn – comme les Roys – a une querelle interne, qui les opposera également les uns aux autres.

De quoi s’agit-il ? Les fans de cette série pensent qu’elle a été annulée prématurément, avec seulement trois épisodes. Dans cette histoire, une simple fête se transforme en de sombres souvenirs, notamment avec l’arrivée du « mouton noir » de la famille, Danny, le fils aîné des Rayburn. Cependant, personne n’est épargné par la controverse dans l’atmosphère confuse qui s’ensuit.

La Couronne

En quoi est-ce similaire ? En effet, il dresse le portrait d’une famille qui n’a rien à voir avec les autres, c’est-à-dire la royauté. Dans Succession, les Roys vivent aussi dans une autre réalité, un peu aveuglés par le pouvoir de l’argent.

De quoi s’agit-il ? La série qui suit la Couronne britannique, en particulier la reine Elizabeth II, s’appuie sur le film dramatique de Peter Morgan, The Queen (2006), et s’étend du mariage de la désormais monarque avec Philip jusqu’au début du XXIe siècle, tout en gardant à l’esprit qu’au bout du compte, il s’agit d’êtres humains.

Votre Honneur

A quoi cela ressemble-t-il ? En effet, les pères dépeints dans les deux séries, Michael Desiato (Bryan Cranston) et Logan Roy (Brian Cox), sont prêts à tout pour obtenir ce qu’ils veulent. D’un côté, l’un cherche à « sauver » son fils unique, tandis que l’autre ne donnera pas un centime pour rester au pouvoir.

De quoi s’agit-il ? Bryan Craston (Breaking Bad) joue le rôle d’un juge respecté dans la ville de la Nouvelle-Orléans. Tout semble aller pour le mieux pour lui et son fils, mais un jour son fils renverse un autre jeune homme. Lorsque le juge découvre qui est le père de la victime, il fait un pas en arrière avant de remettre son fils.

Prime Video Paramount Plus Amérique latine

Le Morning Show

A quoi cela ressemble-t-il ? En effet, les scandales et les luttes de pouvoir arrivent même dans les meilleures familles, qu’il s’agisse d’une émission de télévision ou d’un grand conglomérat d’entreprises.

De quoi s’agit-il ? Dans la série, le Morning Show est une émission d’information populaire animée par Alex Levy (Jennifer Aniston) et Mitch Kessler (Steve Carell), qui est licencié au milieu d’un scandale d’inconduite sexuelle. Alex fera de son mieux pour rester aux commandes de l’émission, mais les choses ne seront pas si faciles pour lui, surtout en présence de Bradley Jackson (Reese Witherspoon), un journaliste en herbe.

Apple TV Plus

Big Little Lies

En quoi est-ce similaire ? Dans le portrait d’un groupe de familles qui ne sont pas économiquement défavorisées, mais cela ne signifie pas qu’elles sont satisfaites ou heureuses.

De quoi s’agit-il ? La distribution de cette production est frappante, avec des noms tels que Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoë Kravitz et Laura Dern. Les relations décrites dans l’histoire, qui se déroule à Monterey, en Californie, semblent parfaites, mais il y a un grand secret que tout le monde n’est pas prêt à supporter… Qui craquera le premier ?

HBO Max

Dynastie

A quoi cela ressemble-t-il ? En ce sens qu’il y a une guerre interne au sein des personnages, surtout lorsqu’ils ont le sentiment que leur « dynastie » est violée.

De quoi s’agit-il ? Basé sur la production des années 1980 du même nom, il raconte l’histoire d’une famille multimillionnaire dont le père, Blake, se fiance à une employée. Fallon Carrington, la fille du riche homme, va tout faire pour les séparer, y compris enquêter sur le passé de celle qui pourrait devenir sa belle-mère. En février de cette année, la série a été renouvelée pour une cinquième saison.