La star de « Days of Our Lives » Rhonda Stubbins White est morte à 60 ans.

L’actrice vétéran Rhonda Stubbins White, connue pour avoir joué dans le feuilleton « Days of Our Lives » sur NBC, est décédée après avoir lutté contre un cancer des ovaires. Elle avait 60 ans.

« Aux amis de Rhonda : C’est avec une grande tristesse que je vous annonce le décès de ma chère amie Rhonda Stubbins White. C’était une femme incroyablement talentueuse, pleine de positivité et d’énergie, et ancrée dans sa foi », a écrit son ami et producteur Todd Baker sur sa page Facebook jeudi. « Nous avons tous eu la chance de la connaître et de partager son court passage sur cette terre ».

Née à Brooklyn et comptant 35 rôles à son actif, Mme White est décédée à son domicile de Los Angeles. Dix ans après avoir obtenu son diplôme de la Tisch School of the Arts de l’université de New York en 1982, l’artiste a connu son heure de gloire en 1992 dans un épisode de l’émission « Here and Now » de NBC, rapporte le Daily Mail.

L’actrice était originaire de Brooklyn et s’est ensuite installée à Los Angeles. Facebook/Rhonda Stubbins White

Après cela, elle s’est installée sur la côte ouest, où elle a continué à accumuler des crédits, notamment dans des séries telles que « ER », « NYPD Blue », « The West Wing », « Crossing Jordan » et « The Comeback ».

Aujourd’hui, on se souvient surtout d’elle pour son apparition récurrente dans la série « Days of Our Lives » de NBC, où elle jouait le personnage de Lady Vi. Elle a également joué le rôle d’une femme schizophrène dans le téléfilm « Out of Darkness » de 1994, avec Diana Ross dans le rôle principal. Plus récemment, elle a joué le rôle du chef de secte d’Agnès dans la série BET de Tyler Perry « Ruthless ».

Elle est décédée à son domicile jeudi. Facebook/Rhonda Stubbins White

Parmi les autres faits marquants de sa carrière, citons une nomination au CableACE Award de l’actrice dans un film ou une mini-série pour son rôle dans la mini-série de HBO « Laurel Avenue » en 1993.

D’après la publication de Baker sur Facebook, un mémorial est en cours de préparation et pourrait inclure un livestream Zoom.

Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs, Gregory et Annette, et son partenaire, Cedric Starling.