Alors que l’automne s’installe et que les températures commencent à baisser, un phénomène étrange se produit dans nos foyers : l’invasion des tégénaires. Ces araignées, bien qu’inoffensives pour l’homme, peuvent causer une certaine inquiétude chez ceux qui les découvrent. Dans cet article, nous allons explorer le monde de ces créatures fascinantes.

Qui est la tégénaire ?

La tégénaire est une espèce d’araignée qui appartient à la famille des Agelenidae. Elle est généralement de couleur brune, avec un corps allongé et huit pattes fines. Les femelles peuvent atteindre jusqu’à 15 millimètres de longueur tandis que les mâles sont légèrement plus petits. Il existe plusieurs espèces de tégénaires, mais celles que l’on trouve le plus souvent dans nos maisons sont les Tegenaria domestica ou tégénaires domestiques.

Voici quelques caractéristiques que vous pouvez observer pour identifier une tégénaire :

Une taille imposante : Les tégénaires sont parmi les plus grandes araignées que vous pouvez trouver dans votre maison. Leur taille peut varier entre 10 et 15 millimètres pour le corps, et jusqu’à 10 centimètres en comptant les pattes.

Une couleur brunâtre : Les tégénaires ont une couleur qui varie du brun clair au brun foncé. Leur abdomen est généralement marqué de motifs plus sombres.

Une toile en entonnoir : Les tégénaires construisent des toiles en forme d'entonnoir dans les coins tranquilles de votre maison. Si vous voyez une telle toile, il y a de fortes chances que vous ayez affaire à une tégénaire.

Pourquoi envahissent-elles nos maisons ?

Les tégénaires sont des araignées qui préfèrent vivre à l’extérieur, dans des endroits humides et sombres. Cependant, lorsque les températures commencent à baisser à l’approche de l’automne et de l’hiver, elles cherchent un endroit plus chaud pour survivre. C’est pourquoi elles peuvent parfois pénétrer dans nos maisons.

Ces invasions ne sont pas dangereuses pour l’homme. En effet, même si les tégénaires sont capables de mordre en cas de menace, leur venin n’est pas nocif pour nous. De plus, ces araignées jouent un rôle utile en se nourrissant d’insectes nuisibles comme les mouches et les moustiques.

Comment réagir face à une invasion de tégénaires ?

Si vous constatez la présence de tégénaires dans votre maison, il n’y a pas lieu de paniquer. Ces araignées ne sont pas agressives et préfèrent fuir en cas de danger. Voici quelques conseils pour gérer leur présence :

Ne les tuez pas : Les tégénaires sont utiles pour l’écosystème de votre maison. Elles se nourrissent d’insectes nuisibles et contribuent à maintenir leur population sous contrôle.

Déplacez-les à l'extérieur : Si vous n'êtes pas à l'aise avec la présence de ces araignées chez vous, vous pouvez les capturer délicatement et les relâcher à l'extérieur.

Prévenez leur entrée : Pour éviter que les tégénaires ne pénètrent dans votre maison, veillez à bien fermer les fenêtres et les portes, surtout en automne et en hiver. Vous pouvez également utiliser des répulsifs naturels comme le vinaigre blanc ou l'huile essentielle de lavande.

Ainsi, même si la présence des tégénaires peut être surprenante, il est important de rappeler qu’elles sont inoffensives et peuvent même être bénéfiques pour nos maisons. Alors avant de céder à la panique, prenez un moment pour apprendre à connaître ces fascinantes créatures.