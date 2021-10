La Terre pourrait avoir besoin d’une seconde de repos

Toutes les quelques années, le calendrier universel de la Terre ajoute une seconde supplémentaire à la fin de l’année pour compenser les effets qui se produisent lorsque la planète tourne plus vite, un peu comme les années bissextiles qui ajoutent un jour au calendrier. Mais au cours des dix prochaines années, la tendance pourrait s’inverser et il pourrait être nécessaire non pas d’ajouter, mais de retrancher une seconde à l’horloge.

En effet, selon Time and Date, la planète ralentit et n’a pas tourné aussi vite en 2021 qu’en 2020, notamment entre le 21 juin et le 31 août, lorsque les horloges atomiques ont détecté certains des jours les plus courts jamais enregistrés.

L’accélération de la Terre s’est poursuivie en 2021 jusqu’au troisième trimestre de l’année ; ensuite, la planète a légèrement ralenti et la durée moyenne des jours a été supérieure de 0,05 milliseconde à ce qu’elle était jusqu’au 31 juin 2021.

Alors que la planète continue de tourner plus vite que d’habitude, un phénomène sans précédent pourrait se produire au cours de la prochaine décennie : si la différence entre la rotation de la Terre et les horloges atomiques qui mesurent le temps atteint 0,5 seconde, il faudra ajouter une seconde négative au calendrier. Ou, pour le dire plus simplement, il faudra retirer une seconde à l’année où cela se produit.

À ce moment-là, cette seconde sera très probablement supprimée au tournant de l’année, pour passer de 23:59:58 le 31 décembre directement à 00:00:00 le 1er janvier. Cela ne s’est jamais produit auparavant, ce qui laisse planer un doute quant à l’impact que cela pourrait avoir, notamment sur les systèmes informatiques (comme ce que l’on pensait se produire lors du passage de 99 à 00).

Les changements de la vitesse de rotation de la Terre sont liés à l’orbite de la Lune, et pour ajouter des secondes à l’horloge, on prépare généralement des systèmes de mesure. En revanche, la possibilité de supprimer une seconde n’a jamais été envisagée, bien que les experts en la matière affirment que, quoi qu’il arrive, la plupart des gens ne remarqueront pas le saut temporel.