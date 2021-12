La Trilogie corrige plusieurs bogues avec une nouvelle mise à jour

Nous savons tous que la sortie de GTA : La Trilogie a été loin d’être idéal. La trilogie remastérisée tant attendue de Grand Theft Auto a été présenté au public avec de très nombreux bugs – de toutes sortes, et certains assez grossiers – qui ont obligé Rockstar Games à s’excuser publiquement et à s’engager à les corriger. Et les développeurs semblent tenir leur parole, car un nouveau patch est maintenant disponible.

Mise à jour 1.03 pour GTA : La Trilogie a été publié au cours des dernières heures pour les versions de PlayStation 4 et 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.. Les utilisateurs de la Nintendo Switch devront attendre un peu plus longtemps, car le studio a déclaré que la mise à jour arrivera « dans les prochains jours ».

La liste des améliorations incluses dans ce patch est très étendue. Rockstar Games ne s’est pas seulement concentré sur l’optimisation des titres de GTA : La Trilogie en mode solo ; il a également intégré des correctifs qui ont un impact sur tous les jeux dans les versions spécifiques PC et Xbox One.

A new Title Update is now available for the PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, and PC versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

This contains several fixes and will also be available for the Nintendo Switch in the coming days: https://t.co/otGLbh9onV

— Rockstar Support (@RockstarSupport) November 30, 2021