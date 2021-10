La trottinette électrique que vous pouvez garder sous votre bureau

La société japonaise Icoma présente une moto qui n’a pas besoin d’être garée lorsque vous cessez de l’utiliser, puisqu’il vous suffit de la replier et de la ranger sous votre bureau.

Cette moto s’appelle le Tatamel Bike et est entièrement électrique. Le moteur de 600 watts lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 40 km/h (25 mph) et de parcourir jusqu’à 50 kilomètres (32 miles) sur une seule charge de la batterie lithium-ion-phosphate de 12 aH.

Déplié, le Tatamel Bike mesure 1,23 mètre de long, 65 centimètres de large et 1 mètre de haut (48 x 25 x 39 pouces, respectivement). Mais lorsqu’il est plié, le vélo a une taille très réduite de 70 x 68 x 26 centimètres (27 x 26 x 10 pouces), ce qui est très pratique pour le ranger à l’intérieur et aussi pour le déplacer grâce à une petite roue à l’arrière.

Comme on peut le voir sur la photo et dans la vidéo, lorsqu’il est rangé, il ne ressemble à rien d’autre qu’à un meuble d’ordinateur légèrement plus grand que la normale. Et grâce à sa finition imitant le bois, il pourrait même passer pour un meuble de plus dans la maison.

Parmi les autres caractéristiques du Tatamel Bike, citons la suspension des deux essieux, la possibilité de charger d’autres appareils via USB, un système d’éclairage à LED et même des panneaux latéraux interchangeables.

Pour l’instant, ce vélo électrique n’est qu’un prototype développé par Icoma. Il est prévu de le produire et de le vendre comme tout autre véhicule similaire, mais il n’y a pas encore de détails sur une éventuelle date de lancement ou un prix.