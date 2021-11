La voiture robot Honda AWV est un travailleur de haute technologie

Si une chose est claire dans le monde naissant de la conduite autonome, c’est que l’entrée des voitures robots sur les routes publiques ne se fera pas par l’automatisation de la conduite des voitures privées. Nos premières interactions avec les voitures robots attendues seront les véhicules de service, et elles ont déjà lieu.

Lyft, par exemple, propose des services d’essai avec des véhicules à conduite autonome sur certains marchés américains comme Las Vegas, Miami et Palo Alto, et prévoit de s’étendre à d’autres marchés, tandis que Domino’s livre des pizzas dans certaines zones résidentielles de Houston avec des véhicules sans conducteur de Nuro.

C’est maintenant au tour de Honda. Le géant japonais de l’automobile vient d’annoncer la réussite d’un essai sur le terrain d’un mois au Nouveau-Mexique d’une voiture robot qu’il appelle « Autonomous Work Vehicle », ou AWV en abrégé. Il s’agit d’un véhicule sans conducteur doté de capacités hors chaussée, conçu comme un outil à usage intensif.

L’AWV est entièrement électrique et est construit sur la même architecture que les véhicules de loisirs ATV côte à côte de Honda. L’AWV mesure 2,9 m de long et 1,4 m de large, pèse 721 kg à vide, a une autonomie de 45 km par charge et se recharge complètement en six heures avec une prise de 120 volts.

En dépit de sa conception entièrement rectangulaire et dépourvue de tout signe de design visant à le rendre attrayant, le Honda AWV n’est pas sans charme. Ses énormes phares et l’élément réflecteur qui les sépare humanisent sa face avant, et d’une certaine manière, il nous rappelle une version quelque peu rudimentaire du héros du film d’animation Wall-E. Les parois repliables de sa boîte à bagages constituent une solution ingénieuse aux difficultés de chargement rapide d’un pick-up, tandis que sa polyvalence facilite le travail des ouvriers du bâtiment qui transportent, ou remorquent, tout ce qu’ils veulent, des équipements lourds à l’eau froide, pour faciliter le travail sous le soleil intense du Nouveau-Mexique, l’État où il a été testé.

Le Honda AWV utilise une combinaison de capteurs radar et lidar pour détecter les obstacles, un GPS pour savoir où il se trouve et des caméras stéréo pour se manœuvrer. L’AWV peut être commandé à distance si nécessaire, mais cela va à l’encontre de l’objectif d’autonomie.

Honda a fait équipe avec l’entreprise de construction Black & ; Veatch, pour utiliser l’AWV sur le site de construction d’un parc d’énergie solaire au Nouveau-Mexique. Là, plusieurs AWV ont transporté des fournitures en naviguant sur le site à l’aide d’une carte haute définition de la zone créée par Honda, les opérateurs de Black & ; Veatch fixant des points de destination pour les véhicules via une application basée sur le cloud, que les AWV ont atteints avec une précision centimétrique. Les AWV ont fait leur travail dans une zone d’action de 1 000 acres où ils ont transporté des charges utiles allant jusqu’à 880 livres et tiré des remorques avec plus de 1 600 livres de marchandises, huit heures par jour pendant un mois.

Le pari de Honda est que le véhicule tout-terrain attirera les industries qui ont besoin de véhicules d’approvisionnement dotés de capacités tout-terrain, ce qui leur permettra de libérer les mains du conducteur pour d’autres tâches. Jusqu’à présent, le constructeur n’a pas dit s’il allait produire l’AWV à des fins commerciales, mais il a indiqué qu’il allait poursuivre son programme d’essais de prototypes.