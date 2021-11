L’acteur mexicain Iñaki Godoy au casting de la série One Piece

La version live action de One Piece de Netflix a déjà confirmé son casting, qui compte de nombreux acteurs internationaux, avec en tête l’acteur mexicain Iñaki Godoy, Emily Rudd et Mackenyu.

Iñaki Godoy jouera le rôle de Monkey D. Luffy, tandis qu’Emily Rudd sera Nami et Mackenyu sera Roronoa Zoro. Le reste du casting principal est complété par Jacob Romero Gibson dans le rôle d’Usopp et Taz Skylar dans celui de Sanji.

Ce casting a reçu la bénédiction d’Eiichiro Oda, le créateur de One Piece. « Nous avons choisi les acteurs après de nombreuses discussions avec des personnes du monde entier », explique Oda dans un communiqué publié par Netflix, assurant que la série est encore loin mais que ses auteurs sont confiants que le résultat final sera apprécié par les fans.

Oda a également déclaré que le processus d’adaptation de One Piece en version live-action n’était pas facile, surtout lorsqu’il s’agit de travailler avec des personnes de cultures différentes, mais que c’est ce qui permet de « créer quelque chose de spécial ».

L’annonce du casting, selon Eiichiro Oda, est la seule chose qu’ils peuvent annoncer pour le moment, et ils l’ont fait juste pour éviter les fuites indésirables.

On sait également que le premier épisode de la série sera intitulé « Romance Dawn » et servira certainement à présenter les personnages principaux non seulement aux fans, mais aussi à de nouveaux publics qui n’ont peut-être jamais vu l’œuvre originale et qui ne seront introduits dans le monde de One Piece qu’avec cette série.

Il n’y a pas de date de sortie estimée pour One Piece, et on ne sait pas non plus quel sera le format de diffusion des épisodes, mais le fait qu’Eiichiro Oda soit derrière la production est une garantie minimale de qualité.