L’algorithme qui classe les aliments du meilleur au pire fait ses débuts

Ce 14 octobre dans le magazine Alimentation naturelleune équipe de la Friedman School of Nutrition Science and Policy de l’université Tufts aux États-Unis, a publié un nouveau tableau nutritionnel qui classe les aliments les plus importants dans le monde. aliments du meilleur au pire, en fonction de leur consommation et de leurs bienfaits pour la santé humaine.

Le système s’appelle Food Compass et l’idée des experts est qu’il sera utilisé pour l’étiquetage des produits, le secteur public, les restaurants et d’autres services.

Les variables utilisées pour la classification étaient les suivantes :

Considérez de la même manière les facteurs sains et les facteurs nocifs des aliments.

Incorporer des données scientifiques de pointe sur les nutriments, les ingrédients, les caractéristiques de transformation, les substances phytochimiques et les additifs.

Notez objectivement tous les aliments, les boissons et même les plats mixtes et les repas avec un score cohérent.

Dariush Mozaffarian, doyen de la Friedman School, a commenté la nouvelle classification des aliments en disant que « les consommateurs, les décideurs politiques et même l’industrie recherchent des outils simples pour guider tout le monde vers des choix plus sains. »

Food Compass a été développé puis testé à partir d’une base de données nationale détaillée de 8 032 aliments et boissons consommés par les Américains.

Voici comment les aliments ont été classés

Chaque aliment, boisson ou plat mixte reçoit une note finale du Food Compass allant de 1 (le moins sain) à 100 (le plus sain). Les chercheurs ont identifié 70 ou plus comme un nombre raisonnable d’aliments ou de boissons à encourager. Ceux dont le score est compris entre 31 et 69 doivent être consommés avec modération. Tout produit obtenant un score de 30 points ou moins doit être consommé de façon minimale.

Le score le plus bas est celui des snacks et des desserts sucrés (score moyen de 16,4).

Les catégories les mieux notées sont les légumes (note moyenne de 69,1), les fruits (note moyenne de 73,9, la quasi-totalité des fruits crus obtenant une note de 100) et les légumes secs, fruits à coque et graines (note moyenne de 78,6).

Parmi les boissons, le score moyen allait de 27,6 pour les boissons gazeuses sucrées et les boissons énergisantes à 67 pour les jus de fruits ou de légumes.

Les légumes féculents ont obtenu un score moyen de 43,2.

Le score moyen pour le bœuf était de 24,9 ; pour la volaille, de 42,67 et pour les fruits de mer, de 67,0.