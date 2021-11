L’année dernière, vous avez acheté une nouvelle console à vos enfants, que ferez-vous cette année ?

Disons que vous avez été l’un des chanceux qui ont réussi à obtenir une PlayStation 5 ou une Xbox Série X à la fin de l’année dernière. Tout d’abord, félicitations. Ce résultat n’est pas un mince exploit, car ces consoles ont été presque impossibles à trouver en 2021, mais cela laisse une grande question : qu’allez-vous acheter cette année ?

La saison dernière, vous étiez un héros et faisiez l’envie de beaucoup ; aujourd’hui, vous devez faire face à des attentes élevées. Vous ne trouverez probablement pas de cadeau pour joueur aussi spectaculaire que le précédent, mais vous pouvez trouver de nombreux cadeaux amusants, ou du moins pratiques, pour ceux qui ont déjà la dernière console à la maison.

Accessoires

L’option la plus immédiate est de leur donner des accessoires pour ce que vous leur avez acheté l’année dernière. Avez-vous réussi à obtenir une PS5 ? Achetez une station de charge pour la manette DualSense. Le cadeau est destiné à quelqu’un qui possède déjà la Xbox X Series ? Envisager quelque chose comme un disque dur Seagate pour augmenter le stockage de leur console. Les options sont ici illimitées, car le matériel tiers vous permet d’être aussi créatif que vous le souhaitez. Par exemple, si vous savez que quelqu’un a utilisé sa X Series pour jouer à Forza Horizon 5, vous pouvez lui offrir un ensemble volant et pédales Logitech G923.

Si vous ne voulez pas vous battre, l’option la plus simple sera toujours les contrôleurs. Cela peut être un excellent moyen d’offrir un cadeau plus personnalisé qui n’était pas fourni avec la machine originale. Pour ceux qui possèdent une PS5, Sony a publié deux nouvelles couleurs pour le DualSense. Pour ceux qui apprécient une Xbox, il existe plusieurs autres options. Notre manette Xbox préférée est la Recon de Turtle Beach, qui est équipée d’un mélangeur de son intégré, parfait pour ceux qui utilisent beaucoup le chat vocal. Vous pouvez également profiter du Xbox Design Lab pour concevoir une manette pour un cadeau plus personnalisé.

Jeux

Les jeux sont une autre idée incontournable, à condition de ne pas en répéter un qu’ils ont déjà. Pour les utilisateurs de PlayStation, Deathloop et Ratchet & ; Clanck : Rift Apart sont deux titres très prisés cette année. Returnal est un excellent jeu exclusif qui est passé un peu inaperçu et qui ferait également un bon cadeau.

Pour ceux qui ont une Xbox, cela risque d’être un peu plus compliqué, surtout s’ils ont le Game Pass. Ils ont déjà des jeux comme Microsoft Flight Simulator et Psychonauts 2. Vous pouvez toujours opter pour des titres qui ne sont pas inclus dans le service, comme Battlefield 2042. Et s’ils n’ont pas d’abonnement au Game Pass, un mois gratuit les rendra heureux.

Un contrôleur pour votre téléphone

Ce n’est pas parce que vous avez une console que vous jouerez toujours à des jeux sur celle-ci. Aujourd’hui, grâce aux progrès du streaming et du cloud, de nombreux jeux peuvent être appréciés sur presque tous les appareils. Avec une PS5, vous pouvez diffuser un jeu de console sur votre téléphone ; avec Xbox Game Pass Ultimate, les abonnés ont un accès instantané à la sélection de jeux de Microsoft dans le cloud. Donc, si vous voulez augmenter la portabilité d’un joueur, une manette de téléphone est un excellent cadeau.

Vous avez plusieurs possibilités. L’un de nos préférés est le Kishi de Razer, qui s’associe facilement à un iPhone ou un téléphone Android pour les transformer en consoles portables virtuelles. D’autres aiment le Backbone, considéré par beaucoup comme le meilleur contrôleur mobile disponible aujourd’hui.

L’option virtuelle

Si vous voulez faire quelque chose d’un peu plus créatif, vous pouvez toujours vous tourner vers la réalité virtuelle. Bien que nous ne recommandions pas d’acquérir le PS VR si tôt avant la sortie de la nouvelle version, il existe d’autres options. Notre recommandation ? L’Oculus Quest 2. Cet appareil léger est une visionneuse sans fil qui ne nécessite pas de connexion à un ordinateur et qui donne sans aucun doute l’impression d’être un cadeau plus cher qu’il ne l’est en réalité.

Bien sûr, si l’argent n’est pas un problème, vous pouvez aussi acheter quelque chose comme le HTC Vive ou le Valve Index. Ces appareils sont plus lourds et plus impressionnants. Sinon, le Quest 2 sera une dépense moins douloureuse que toute personne intéressée par la réalité virtuelle appréciera, et il est toujours amusant d’essayer de faire en sorte que grand-mère l’utilise lors de la réunion de fin d’année.

Si tout cela ne suffit pas, achetez une machine de type arcade !

Peut-être que tout cela n’est pas suffisant pour vous. Vous étiez un héros l’année dernière et vous voulez vous surpasser, quoi qu’il en coûte. Si vous voulez vraiment impressionner quelqu’un, pourquoi ne pas lui acheter sa propre machine de style arcade ? De nombreuses entreprises fabriquent des reproductions d’armoires classiques que vous pouvez facilement assembler chez vous.

Si vous voulez offrir à quelqu’un un jeu classique qu’il aime, allez voir Arcade1Up, qui propose des machines basées sur des jeux classiques comme Ms. Pac Man, Teenage Mutant Ninja Turtles : Turtles in Time et bien d’autres. Une autre recommandation est iiRcade. Celui-ci n’est pas livré avec un seul jeu mais se connecte à une boutique constamment mise à jour dans laquelle l’utilisateur peut choisir ce qu’il veut. De nouveaux titres s’ajoutent chaque mois aux excellentes options qui existent déjà, comme le succès indépendant Dead Cells. Nous vous garantissons que vos proches ne s’attendront pas à un tel cadeau.