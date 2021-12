L’appareil photo de l’iPhone 13 est-il meilleur qu’un appareil photo professionnel ?

Comme nous l’avons vu, depuis la modernisation des téléphones mobiles, l’un des éléments qui ne cesse d’évoluer et de s’améliorer est le domaine de la photographie. Un utilisateur moyen pourrait penser qu’à chaque fois que les entreprises sortent un nouveau téléphone, l’appareil photo prend simplement de meilleures photos et de meilleures vidéos, mais non, l’évolution des différents modes de photos et de vidéos qui peuvent être pris est choquante.

L’une des entreprises qui a le plus insisté sur ce point est le géant Apple. Avec le lancement de ses nouveaux iPhone 13, iPhone 13 pro et iPhone 13 mini, nous pouvons constater un énorme bond en avant dans le domaine photographique et surtout dans le domaine de la vidéo. Parmi ces modèles, l’iPhone 13 pro est celui qui se démarque le plus, avec 3 caméras high-tech à l’arrière. Parmi les qualités les plus pertinentes, nous avons que cet appareil photo apporte avec lui le format macro, ce qui signifie qu’il a la capacité de se concentrer sur des objets très, très proches à une qualité d’image inégalée, qui peut être capturée à la fois en image et en vidéo.

iPhone 13 Pro.

Une autre caractéristique qui ressort le plus des appareils photo intégrés à l’iPhone 13 pro, ce sont les différents angles sous lesquels les photos peuvent être prises. En apportant avec elle 3 caméras, elle a la capacité de prendre des photos normales, avec effet « poisson » qui correspond à une caméra avec un objectif grand angle, et une caméra capable de se rapprocher beaucoup plus de l’objet sans perdre la qualité de l’image.

En ce qui concerne la prise de vue vidéo, ce nouveau modèle apporte avec lui le mode cinéma qui correspond à la possibilité de faire la mise au point sur différents plans au sein d’une même prise de vue vidéo, obtenant ainsi un effet cinématographique qui n’était auparavant réalisable qu’avec une caméra professionnelle.

Alors… L’appareil photo de l’iPhone est-il meilleur qu’un appareil photo professionnel ? La réponse dépend de l’appareil auquel nous le comparons. L’appareil photo de l’iPhone rend clairement obsolète de nombreux appareils photo sur le marché, mais pas tous, car bien qu’il s’agisse d’un très bon appareil photo doté de nombreuses fonctions et de nombreux modes, il ne possède pas les capacités de réglage et de contrôle d’un appareil photo professionnel.

Si vous aimez la photographie et la réalisation de vidéos en tant que loisir, l’iPhone 13 pro est votre solution car il est livré avec tout ce dont vous pouvez avoir besoin et plus encore, mais si la photographie est votre domaine de travail, nous vous recommandons d’opter pour un appareil photo professionnel qui répond spécifiquement à vos besoins.