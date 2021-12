L’application Gmail pour iOS et Android présente de nouvelles fonctionnalités

Google a commencé à activer l’une des options les plus intéressantes qu’il a dévoilées ces derniers mois. C’est la possibilité de passer des appels audio ou vidéo directement depuis l’application Gmail ce qui rend la plateforme développée à Mountain View encore plus polyvalente.

Cette fonction a été annoncée en septembre, dans le cadre des nouvelles options de Google Workspace visant à promouvoir le modèle de travail hybride. Cependant, sa disponibilité n’est pas limitée à ceux qui utilisent Gmail comme outil de travail, puisqu’elle comprend également dans tous les comptes personnels sur le service.

La possibilité de passer des appels audio ou vidéo à partir des applications Gmail pour iOS et Android est sans aucun doute un excellent ajout. Non seulement pour offrir une autre alternative en termes d’outils de communication, mais aussi pour simplifier le processus déjà existant pour les appels vidéo. A partir de maintenant il ne sera plus nécessaire de créer une invitation à une rencontre et de l’envoyer à une autre personne pour entamer la conversation.Une simple pression sur un bouton suffira.

Comment utiliser les nouveaux appels audio et vidéo depuis l’application Gmail ?

Les nouvelles options permettant d’appeler ou de recevoir des appels à partir de l’application Gmail ne sont disponibles que dans l’onglet Google Chat situé sur le bord inférieur de l’interface. De là, en entrant dans n’importe quelle conversation individuelle, deux boutons apparaîtront : l’un pour les appels standard (audio uniquement) et l’autre pour les appels vidéo..

Ceux qui ne voient pas la section Google Chat dans leur compte Gmail peuvent facilement l’activer. Pour ce faire, rendez-vous sur Paramètres et saisissez les paramètres du compte de messagerie que vous souhaitez utiliser. Une fois là, vous devez sélectionner l’option « Afficher les onglets Chat et Espaces » et vous avez terminé. L’interface de l’application se met à jour et affiche quatre raccourcis : Mail, Chat, Espaces et Réunion.

Il convient de noter que les personnes qui reçoivent un appel dans Gmail ne seront pas tenues d’y répondre depuis leur téléphone. Comme Google l’a expliqué en septembre lors de l’annonce de cette fonctionnalité, la communication génère une « puce d’appel » qui peut être envoyée à un ordinateur et y répondre.

La nouvelle fonctionnalité permettant d’envoyer et de recevoir des appels ou des appels vidéo à partir de Gmail est désormais disponible pour tous les utilisateurs iOS et Android. Bien que le déploiement ait commencé hier, lundi, cela pourrait prendre un certain temps. jusqu’à 15 jours pour être visible sur tous les comptes, selon Mountain View.