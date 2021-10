L’Arabie saoudite va transformer une plate-forme pétrolière en un immense parc touristique

in

L’Arabie saoudite tente de réduire sa dépendance à l’égard du pétrole, mais cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas profiter de son industrie pétrolière pour l’utiliser dans d’autres domaines, par exemple comme source d’inspiration pour une nouvelle attraction touristique.

L’objectif de l’Arabie saoudite est de donner une nouvelle vie à une plate-forme pétrolière, en la transformant en une immense station balnéaire dotée d’un parc d’attractions. Il s’agit du nouveau projet touristique appelé The Rig, qui a été annoncé par le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite.

Il s’agit d’un complexe hôtelier de plus de 150 000 mètres carrés situé littéralement sur une plate-forme pétrolière dans le golfe Persique. Il comptera trois hôtels (avec environ 800 chambres au total) et 11 restaurants, qui seront reliés par une série de plateformes.

Le projet, décrit comme la « première destination de villégiature au monde inspirée d’une plate-forme pétrolière offshore », offrira « une multitude d’offres d’hospitalité, d’aventures et d’expériences nautiques » aux visiteurs, et c’est exactement ce que montre la vidéo promotionnelle publiée par le PIF à la mi-octobre.

Le complexe comprendra des montagnes russes, un toboggan aquatique, une grande roue, des voitures de type Go Kart et une salle de spectacle, ainsi que des activités supplémentaires telles que le saut à l’élastique et la plongée sous-marine. Il sera même accessible par ferry, yacht, bateau de croisière ou hélicoptère.

Le Rig est conçu dans le cadre de la stratégie à long terme Saudi Vision 2030, qui vise à repositionner l’Arabie saoudite comme une destination touristique internationale de premier plan et à diversifier ses sources de revenus.

S’agissant d’un projet dans le secteur du tourisme et du divertissement, l’un des secteurs stratégiques clés du FIP, il devrait apporter une importante valeur ajoutée à l’économie locale.

Le FIP a déclaré dans un communiqué : « Ce projet est une attraction touristique unique, qui devrait attirer des touristes du monde entier. » Toutefois, il a ajouté que ce complexe est susceptible d’être populaire auprès des résidents des pays appartenant au Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) : Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Émirats arabes unis et, bien sûr, l’Arabie saoudite.

Des millions de visiteurs religieux se rendent chaque année en pèlerinage dans la ville sainte saoudienne de La Mecque. Pourtant, les lois conservatrices du pays, qui restreignent la liberté des femmes, ainsi que son histoire troublante en matière de droits de l’homme, en ont fait une destination peu accueillante ou banale pour les personnes capables de voyager dans le monde entier.

Mais le pays est déterminé à se repositionner en tant que pôle mondial attractif, capable de concurrencer des villes voisines comme Dubaï, Abu Dhabi et Oman.

En effet, au début de cette année, le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salmanse, a confirmé le projet d’une deuxième compagnie aérienne nationale et l’investissement de 147 milliards de dollars dans les transports et la logistique sur neuf ans. Le principal transporteur actuel du pays est Saudia, anciennement connu sous le nom de Saudi Arabian Airlines.

En 2019, l’Arabie saoudite a reçu environ 59 millions de voyages touristiques et ces chiffres devraient continuer à augmenter pour atteindre 100 millions de voyages touristiques d’ici 2024.

En outre, le secteur du divertissement en Arabie saoudite devrait valoir 1,17 milliard de dollars d’ici 2030 et croître de 47,65 % par an, selon un récent rapport de l’industrie (via Arab News).

Enfin, pour garantir la préservation durable de l’environnement à proximité du projet – un facteur très important, étant donné qu’il s’agit de plateformes pétrolières – le projet « suivra les meilleures pratiques et normes mondiales, ce qui soutiendra davantage les efforts de l’Arabie saoudite en matière de protection de l’environnement. »