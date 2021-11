L’armée de l’air danoise, première au monde à utiliser des avions électriques

Le Danemark fait œuvre de pionnier dans le domaine des véhicules de l’armée de l’air en devenant le premier pays au monde à ajouter des avions entièrement électriques à sa flotte.

L’avion en question est le Pipistrel Velis Electro et est conçu et fabriqué par Pipistrel, une société basée en Slovénie. Le véhicule peut accueillir deux personnes à l’intérieur et est 100 % sans carbone ; il atteint une vitesse maximale de 181 kmh (112 mph), a une autonomie de 30 à 50 minutes, se recharge complètement en 45 minutes et peut parcourir jusqu’à 100 kilomètres (62 miles).

L’armée de l’air a déjà effectué quelques vols d’essai du Velis Electro et, jusqu’à présent, tout semble fonctionner comme prévu, même si les avions seront utilisés à des fins d’étude de la technologie pendant les deux prochaines années. L’idée des fonctionnaires est d’étudier la technologie des avions électriques dans des environnements réels et de découvrir ce que l’on peut faire avec eux et quelles sont les limites de cette technologie.

« Ces appareils ne remplaceront aucun des avions que nous possédons déjà », a expliqué l’armée de l’air danoise. « L’objectif de cette acquisition est d’acquérir des connaissances et une expérience de la technologie et de ses particularités afin d’être prêt pour le moment où la technologie verte deviendra une véritable alternative.

Le Danemark ne sera probablement que le premier pays à adopter la technologie des véhicules volants électriques, qui a fait des progrès considérables ces dernières années, tant pour les avions que pour les taxis volants. Toutefois, il ne semble pas que les avions de chasse seront remplacés dans un avenir proche.