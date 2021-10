Laurene Powell Jobs, veuve du milliardaire Steve Jobs

Le mardi 5 octobre a marqué les 10 ans de la mort de Steve Jobs, le génie de la technologie à qui l’on doit la fondation d’Apple. D’une part, son héritage perdure dans l’entreprise avec le mandat de Tim Cook, qui a été proposé par Steve Jobs lui-même au conseil d’administration d’Apple pour être son successeur.

Cook a réussi à faire en sorte que la marque continue à susciter l’intérêt des gens pour acheter le dernier de ses appareils chaque année. Mais sur le plan financier, il a également généré des améliorations : les actions qui se vendaient à près de 14 dollars en 2011 sont désormais évaluées à 142,65 dollars. En d’autres termes, elle a été multipliée par dix.

Mais, de l’autre côté de la médaille, il y a la question familiale et la fortune de Jobs, dont a hérité sa femme Laurene Powell Jobs. Le montant des actions d’Apple et de Disney était de 10,2 milliards de dollars en 2011, mais selon Forbes, ce chiffre équivaut aujourd’hui à 20,9 milliards de dollars. Bien qu’elle ait doublé, sa croissance est encore cinq fois inférieure à celle de l’entreprise. Alors qu’est-il arrivé à la fortune ?

Cette démarche de la succession Jobs s’explique principalement par le fait que Laurene Powell Jobs, 57 ans, n’a pas souhaité accroître ses effectifs. Elle n’en a pas besoin, elle figure parmi les 100 personnes les plus riches du monde à la 95e place (en recul de 60 places par rapport à l’année précédente).

En outre, Laurene a apparemment été heureuse de développer son côté philanthropique, en donnant une partie de son argent à des causes sociales. Par le biais du collectif Emerson, qu’elle a fondé en 2004, elle a apporté son aide sur des questions liées au cancer, à l’environnement, aux médias et à la politique d’immigration.

Laurene soutient depuis longtemps les « Dreamers », le nom donné aux personnes qui sont arrivées aux États-Unis à un jeune âge. C’est pourquoi, en 2017, elle a acheté des publicités télévisées pour s’opposer à Trump et à sa décision de mettre fin à un programme qui leur offrait une protection temporaire contre l’expulsion.

En revanche, en 2019, Laurene a déclaré que les attaques de Trump contre les médias étaient « tout droit sorties du livre de jeu d’un dictateur », avant de prononcer un discours défendant le journalisme indépendant.

Enfin, il y a quelques jours, il a annoncé qu’il investirait 3,5 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour faire face à la crise climatique. L’argent sera versé à la Waverley Street Foundation, une organisation que Steve Jobs a créée en 2016. L’idée est de générer « des initiatives et des idées pour aider les communautés marginalisées les plus touchées par le changement climatique », en contribuant à leur « logement, transport, sécurité alimentaire et santé ».

Steve Jobs et Laurene Powell Jobs.

Laurene est dans une position privilégiée, mais elle en est consciente. En effet, pour elle, il est injuste qu’il y ait des gens qui possèdent autant de richesses alors que les autres luttent pour survivre dans une société inégalitaire. « Il n’est pas normal que des gens accumulent une énorme quantité de richesse égale à celle de millions et de millions d’autres personnes réunies. Il n’y a rien de juste là-dedans », a-t-elle déclaré au New York Times en 2020.

La philanthrope a ajouté : « J’ai hérité ma richesse de mon mari, qui ne s’est pas gêné pour l’accumuler. Je le fais en l’honneur de son travail et j’ai consacré ma vie à faire de mon mieux pour le distribuer efficacement, en aidant les gens et les communautés de manière durable. »

Ses convictions l’ont amenée à ne pas chercher à accroître sa fortune et elle a décidé de faire bon usage de son argent en essayant d’améliorer le monde. En outre, dans la même interview accordée au New York Times, Laurene a déclaré qu’elle n’était pas intéressée par la transmission de son héritage à ses enfants : « Je ne suis pas intéressée par la construction d’un héritage et mes enfants le savent. Steve n’était pas intéressé par ça. Si je vis assez longtemps, c’est fini pour moi ».

Steve Jobs a eu quatre enfants. Trois avec Laurene Powell Jobs et, avant cela, une fille avec Chrisann Brennan. Cette dernière, Lisa Brennan-Jobs (43 ans), bien qu’initialement non reconnue et en mauvais termes avec son père, a finalement été incluse dans sa succession.

Quoi qu’il en soit, il semble que les enfants de Steve Jobs n’aient pas besoin de l’immense fortune qu’il a laissée derrière lui, car chacun a bien réussi dans la voie qu’il a empruntée. Lisa a étudié à Harvard et est écrivain. Reed Paul (30 ans), qui utilise le nom de famille de sa mère, a étudié l’oncologie à Stanford. Erin Siena (25 ans) a étudié l’architecture et le design, et Eve Jobs (23 ans) étudie les sciences, la technologie et la société à Stanford, tout en étant cavalière et mannequin.

Laurene Powell Jobs, quant à elle, continuera à tenir sa parole, se consacrant à la philanthropie jusqu’à sa mort.