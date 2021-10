Le cas curieux de Doom, le jeu qui fonctionne sur presque tous les appareils

Il a récemment été révélé que le jeu de tir classique Doom peut également être joué sur Twitter. Au moyen de commandes, qui doivent être envoyées sous forme de tweet au compte Tweet2Doom, il est possible de jouer ce titre dans de petits clips vidéo renvoyés par le bot. Le même compte a fourni un tutoriel sur la façon d’écrire un tweet pour que le robot remplace les entrées du clavier par des commandes pour jouer au jeu.

Et bien, cette méthode s’ajoute à la liste diversifiée de plateformes où vous pouvez jouer à Doom, car ce titre a la réputation d’être jouable sur de nombreux appareils. À tel point qu’il est même devenu une sorte de mème et de blague interne dans la communauté des joueurs ; sur Internet, les gens plaisantent sur le fait de jouer à Doom dans un micro-ondes ou sur un test de grossesse. Et aussi inhabituel que cela puisse paraître, le jeu peut effectivement fonctionner là-dedans.

Doom peut être joué sur une myriade d’appareils électroniques, des téléphones et lecteurs MP3 aux imprimantes, réfrigérateurs et écrans d’avion.

Doom est l’un des titres les plus importants de l’histoire des jeux vidéo. Avec son prédécesseur, Wolfenstein 3D, il a défini le genre du jeu de tir à la première personne et a inspiré une foule d’autres titres qui ont suivi. En outre, le jeu a été à l’origine d’un certain nombre de percées dans le secteur : distribution en ligne, utilisation de graphiques 3D, multijoueur en réseau et prise en charge de modules.

Le titre original est sorti en 1993 pour MS-DOS et a été si populaire qu’il a même été installé dans plusieurs bureaux de travail. En fait, il est devenu un problème pour cet environnement, car en plus de distraire les employés, il encombrait le réseau informatique avec le trafic causé par les jeux Deathmatch et les téléchargements. Certaines entreprises ont même dû interdire le jeu.

Le succès a été immense, si bien que le jeu a été porté sur d’autres plateformes. Depuis la version originale sous MS-DOS, le jeu a été disponible sur divers systèmes d’exploitation, consoles et autres appareils. Certaines versions sont des répliques de la première édition, mais il existe des versions différentes qui incluent des modifications des conceptions de niveaux, des monstres et du moteur de jeu, ainsi que l’intégration de contenu supplémentaire.

En grande partie, il est compatible avec d’autres appareils parce que le studio qui l’a créé, id Software, l’a voulu ainsi. Après le succès de Wolfenstein 3D, la société a trouvé que le portage d’un jeu conçu pour MS-DOS sur d’autres plates-formes était trop difficile. Elle a donc décidé que son prochain jeu devrait être plus flexible dans son code.

C’est ainsi qu’en 1997, id Software a rendu public le code source de Doom. Depuis lors, les fans du jeu ont essayé de le faire fonctionner sur les appareils les plus insolites. La possibilité de puiser dans le code source et les mods est ce qui a maintenu Doom en vie après des décennies.

Sur quels appareils peut-on jouer à Doom ?

Sur presque tous les appareils. Il existe un certain nombre d’appareils électroniques avancés qui ont été capables de faire fonctionner Doom, comme l’Apple Watch. Il s’agit de l’un des éléments technologiques les plus polyvalents, car il vous permet de gérer les appels et de suivre votre activité physique sans avoir à sortir votre téléphone. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que quelqu’un ne tente d’exécuter le titre sur un appareil aussi perfectionné.

C’est le résultat d’un hackathon de 10 heures, qui s’est déroulé en 2015 dans les bureaux de Facebook à Tel Aviv. Il était impressionnant qu’un jeu classique puisse être joué sur une montre, mais en réalité, sans boutons, ce n’était pas le meilleur moyen.

Il a également été possible de faire fonctionner Doom sur un réfrigérateur. Richard Mallard a réussi à jouer à Doom Eternal de 2020 sur son réfrigérateur Samsung Family Hub Smart, en utilisant le service Xbox Game Pass pour diffuser le jeu sur le réfrigérateur. Il s’agit en fait d’un réfrigérateur avec une grande tablette sur la porte. Mallard a donc diffusé le jeu de son téléphone Samsung (qui est compatible avec Xbox Game Pass Ultimate) sur la porte du réfrigérateur via l’application Samsung Smart View.

Il existe également des appareils un peu plus anciens qui, de manière surprenante, ont pu faire fonctionner Doom. En 2016, Clint Basinger de LGR a réussi à installer une copie du jeu vidéo original sur un appareil photo numérique Kodak, qui n’est pas beaucoup plus jeune que le jeu lui-même ; le Kodak DC260 est sorti en 1998. Ce qui est génial, c’est qu’il dispose également d’une sortie TV, ce qui permet de connecter l’appareil à un écran plus grand.

Et le plus incroyable, il y avait un port de Doom pour une imprimante, qui faisait en fait partie d’une expérience de 2014 axée sur les vulnérabilités de la sécurité des imprimantes sans fil.

L’expérience a été réalisée avec une imprimante Canon PIXMA, qui a été modifiée pour faire fonctionner Doom. Comme il n’était pas nécessaire de saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder à l’interface de l’appareil, le chercheur en sécurité Michael Jordon a profité de cet oubli pour faire exécuter un code externe à l’imprimante afin de prouver son point de vue.

Il existe également des dispositifs que les fans n’auraient jamais imaginé pouvoir faire fonctionner le jeu, comme un distributeur de billets. En 2014, une équipe d’Australiens a modifié un distributeur automatique de billets pour jouer à Doom via les commandes intégrées. À l’époque, les guichets automatiques de ce type fonctionnaient sous Windows XP, et il n’était donc pas très compliqué d’y faire tourner le jeu.

Toutefois, cette prouesse a nécessité des pièces personnalisées, notamment une carte de circuit imprimé permettant de réaffecter les boutons sur le côté de l’écran. C’est ainsi que les options d’argent à 10 ou 20 dollars ont été échangées contre l’option pistolet ou fusil à pompe pour tuer les démons.

Il existe d’autres exemples tout aussi inhabituels, peu pratiques et ridicules qui prouvent que Doom peut être joué sur à peu près n’importe quoi, comme la barre tactile des MacBooks. Aussi cool que soit ce portage, il s’agit d’une version qui semble avoir un rapport d’aspect de 100:10, ce qui rend le jeu totalement inconfortable sur un écran aussi allongé.

Enfin, nous avons le cas du test de grossesse, qui est probablement celui qui a attiré le plus l’attention de la communauté des joueurs. Jouer à un jeu sur un si petit écran monochrome de 128 x 32 pixels semblait impossible, mais en 2020, c’était chose faite.

Le programmeur Foone Turing a dû remplacer le processeur existant et l’écran LED par un écran OLED, car le test de grossesse ne pouvait pas faire fonctionner le jeu tel quel. Cependant, il a réussi à le faire fonctionner dans le boîtier restant en contrôlant le jeu avec un clavier. Il est clair que ce n’est pas la meilleure façon de jouer à Doom, mais il a le mérite d’être le dispositif le plus étrange capable de faire fonctionner le jeu de tir.

Dans le passé, il n’y avait pratiquement aucun ordinateur qui n’avait pas Doom installé, et aujourd’hui il n’y a pratiquement aucun appareil qui ne peut pas gérer la puissance de ce classique. Et le plus beau, c’est que cela ne semble pas prêt de s’arrêter. Tant que les joueurs continueront à essayer de porter le jeu sur des plateformes plus curieuses, Doom sera toujours là.