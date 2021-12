Le chanteur des Monkees Michael Nesmith est mort à 78 ans

Michael Nesmith, chanteur et guitariste des Monkees, est décédé vendredi de causes naturelles à l’âge de 78 ans.

« Avec Infinite Love, nous annonçons que Michael Nesmith est décédé ce matin chez lui, entouré de sa famille, paisiblement et de causes naturelles », a déclaré sa famille dans un communiqué, selon Rolling Stone. « Nous vous demandons de respecter notre vie privée en ce moment et nous vous remercions pour l’amour et la lumière que vous avez tous montrés à lui et à nous. »

The Monkees était un groupe de pop et de rock qui a envahi le monde de la musique de 1966 à 1970.

Le groupe original était composé des membres Micky Dolenz, Peter Tork, Davy Jones et Nesmith.

Jones est décédé en 2012, et Tork en 2019. Nesmith et Dolenz, 76 ans, se sont produits à Chicago lors de leur tournée d’adieu le mois dernier. Nesmith a déclaré que l’impact du groupe était « plus important que je ne l’avais jamais imaginé ».

Nesmith était célèbre pour avoir écrit des tubes comme « Mary, Mary », « Circle Sky », « Listen to the Band » et « The Girl I Knew Somewhere ».

Son mémoire de 2018, « Infinite Tuesday : An Autobiographical Riff » (Crown Archetype), a révélé comment Nesmith, un musicien chevronné engagé pour jouer un faux, est devenu un véritable succès commercial.

Voici trois des révélations du livre sur le « membre le plus silencieux » des Quatre Préfabriqués :

Sa mère a inventé le papier liquide, puis a refusé de travailler avec lui.

Nesmith était enfant unique, et sa relation avec sa mère, Bette McMurray, était compliquée : « J’avais l’impression d’être une nuisance qui devait accompagner une femme célibataire », écrit-il.

Lorsque Nesmith avait 12 ans, sa mère travaillait comme secrétaire mais aimait peindre à côté. Lorsque les machines à écrire électriques sont devenues populaires, rendant les erreurs de frappe plus difficiles à corriger, elle a créé chez elle une peinture correspondant au blanc du papier à écrire et a commencé à retoucher légèrement ses erreurs au travail. Cette invention est devenue le Liquid Paper, et a fait de McMurray une femme riche.

Lorsqu’il s’agit de son entreprise, McMurray est très professionnelle, même avec son propre fils. Nesmith – comme sa mère – a fait preuve d’un certain sens de l’entreprise, lançant le label de musique country Countryside en 1972, à l’âge de 29 ans, quatre ans après l’annulation du « Monkees Show ». Mais lorsqu’il a essayé d’impliquer sa mère dans un partenariat, elle l’a traité comme n’importe quel autre homme d’affaires, envoyant « ses cadres supérieurs » rencontrer « le fils cinglé de leur directeur général », comme il se décrit lui-même dans le livre.

« Il n’a pas fallu longtemps à l’équipe commerciale de maman pour comprendre à quel point mon entreprise était sous-puissante », écrit-il. « Le conseil qu’ils ont donné à ma mère était quelque chose comme : « Fuis ! » ».

Il a inventé MTV

Nesmith, qui continue à se produire en tant qu’artiste solo, est invité par Island Records à créer une vidéo promotionnelle pour son single de 1977, « Rio ». Ça a donné une grande idée.

Au lieu d’enregistrer une vidéo conventionnelle de sa performance, il a créé un court-métrage comique pour la chanson comprenant « des femmes avec des chapeaux à fruits qui dansent ».[ing] par » et Nesmith volant dans l’espace.

Bien qu’il n’y ait pas de débouché pour cette idée – d’autant plus que le single est un échec – Nesmith se dit qu’il est sur la bonne voie.

Les Monkees Getty Images

« Les disques audio sont diffusés à la radio, alors un disque vidéo devrait être diffusé en vidéo – à la télévision », a-t-il pensé. « Il devrait y avoir une composante de diffusion pour le clip musical, tout comme pour les disques. »

Il a déniché quelques clips pour un pilote, y a inclus l’idée de vidéo-jockeys, ou VJ, et a appelé l’émission « Popclips ». Beaucoup ont rejeté l’idée, mais John Lack, cadre de Warner Bros., était intrigué. En expliquant à Lack que son concept était « un nouveau type de télévision qui diffusait des vidéos 24 heures sur 24, comme une station de radio », Nesmith avait trouvé son marché.

Warner et son partenaire American Express ont poursuivi le concept, l’ont appelé MTV et ont lancé le réseau le 1er août 1981. Bien que Nesmith se soit vu offrir la possibilité d’être le chef de production de MTV, il a refusé pour poursuivre ses autres projets créatifs.

PBS a essayé de détruire sa vie

L’un de ces projets consistait à se lancer dans la vidéo amateur. Nesmith a vu une niche dans le marché et a commencé à céder les droits à des « titres non théâtraux », tels que des documentaires. Bientôt, il avait amassé « le plus grand catalogue de vidéos non théâtrales au monde ».

Michael Nesmith en 2014. Getty Images

Il a contacté PBS pour une collaboration et, en 1990, ils ont lancé ensemble le label PBS Home Video. Mais ça ne s’est pas bien terminé. « Certains membres du personnel et de la direction de PBS avaient commencé à agir de mauvaise foi », écrit-il. « Ils ont commencé à élaborer un plan pour m’arracher mes droits et me les retirer. »

Selon le compte rendu officiel du procès, Nesmith écrit que PBS a « conspiré pour voler les titres » – et a mis son plan à exécution, entraînant Nesmith dans une bataille juridique de près de dix ans qui s’est terminée par l’obtention de « 47,5 millions de dollars de dommages directs et punitifs ». (Il écrit qu’il « a fini par régler un montant qui est scellé » parce qu’il « ne voulait plus se battre »).

« J’apprenais que ce genre de vol était régulièrement tenté dans les allées du pouvoir », écrit-il.