Le chevauchement inattendu entre « Dune » et « Star Wars » que vous ne connaissiez pas.

Après la sortie de Dune (Denis Villeneuve, 2021), plus d’un fan et d’un cinéphile ont commencé à faire des comparaisons avec Star Wars. Après Dune il n’a pas été trop difficile d’en déduire certaines influences. Cependant, cela entraîne quelque chose de plus curieux : en réalité, l’univers de la Dune développé par l’écrivain Frank Herbert, était celui qui a inspiré l’ensemble du récit de Star Wars.

À ce genre de discussions s’ajoute une autre curiosité, liée aux équipes de production des deux franchises. Récemment, l’une des voix faisant autorité dans le domaine du Dune a commenté que, pendant le repérage des lieux, ils ont rencontré l’équipe de tournage de Star Wars : Rise of Skywalker. C’est une de ces curiosités qui alimentent une partie de l’histoire du cinéma.

A l’heure actuelle, il n’y a aucune franchise de fantasy qui se rapproche de Star Wars. En tant que phénomène culturel, cet univers est à la portée de très peu d’autres. D’une certaine manière, aussi paradoxal que cela puisse paraître, Dune vit dans cette ombre, même s’il n’en est qu’au début de son récit, à la manière de Denis Villeneuve.

L’anecdote entre Dune y Star Wars

Patrice Vermette, le concepteur de la production de Dune a déclaré au sujet de la réunion des équipes de production lors d’une interview pour THR. Dans ce document, Vermette détaillait qu’ils cherchaient des lieux pour Dune avec Denis Villeneuve, lorsqu’ils ont rencontré l’équipe de Star Wars : Rise of Skywalker dans le désert de Wadi Rum en Jordanie.

Pour paraphraser les mots du producteur, pendant la recherche, ils ont visualisé une ligne noire en arrière-plan, dans le désert. Ils étaient dans un hélicoptère. Patrice Vermette n’est pas resté sur cette image floue et a décidé d’écrire à Paul Inglis, un ami proche et qui a participé à des projets tels que Blade Runner y Star Wars : Rise of Skywalker. Il lui demanda : « Hé mec, question au hasard, tu es à Wadi Rum en ce moment ? ». À cette question, Inglis se souvient avoir répondu : « Oui, c’est vous qui êtes passé devant nous en volant ? »

Après le succès de Dune une suite a été confirmée pour octobre 2023. En attendant, le débat concernant les deux franchises risque de se poursuivre dans le temps. Considérant que, contrairement à la croyance populaire, Dune a servi de base à Star Wars et non l’inverse.